Мари Краймбрери подтвердила роман с Давой

Posted 21 марта, 14:30
Published 21 марта, 14:30
Modified 9 сентября, 20:32
Updated 9 сентября, 20:32
Сообщается, что DAVA встречал новую возлюбленную в Минске, где она давала сольный концерт, пишет thevoicemag.ru.
В то же время на премии «Виктория» Краймбрери была не с ним, а с Алёной Михайловой, продюсером Velvet Music. Сам же Дава в этот день праздновал день рождения в другом месте.
Напомним, слухи о романе Манукяна и Жадан ходят с позапрошлого года. Ранее Манукян встречался с Бузовой, и похоже, что их расставание не было полюбовным. Оба стараются уколоть экс-партнёра, если речь заходит об их отношениях. К слову, Бузова недавно достаточно жёстко высмеяла Даву во время своего концерта.
В то же время Краймбрери, по мнению многих поклонников, — идеальная девушка для Давида Манукяна. Также он сам считает, что связанному с шоу-бизнесом человеку будет легче его понять.
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