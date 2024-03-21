Мари Краймбрери подтвердила роман с Давой

Напомним, слухи о романе Манукяна и Жадан ходят с позапрошлого года. Ранее Манукян встречался с Бузовой, и похоже, что их расставание не было полюбовным. Оба стараются уколоть экс-партнёра, если речь заходит об их отношениях. К слову, Бузова недавно достаточно жёстко высмеяла Даву во время своего концерта.