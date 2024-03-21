Куда вложить деньги в 2024 году: как выбрать банк и под какой процент положить

Фондовый рынок: инвестирование в акции может дать высокую доходность в долгосрочной перспективе, однако сопряжено с высокими рисками. Вы можете инвестировать в отдельные акции или в инвестиционные фонды.

Облигации: покупка государственных или корпоративных облигаций может обеспечить стабильный доход с низким уровнем риска, но обычно с меньшей доходностью по сравнению с акциями.

Недвижимость: инвестирование в недвижимость может быть прибыльным вариантом, особенно если вы сдаете ее в аренду. Однако, это требует значительных начальных инвестиций и может быть связано с операционными затратами и рисками.