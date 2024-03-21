Какие оттенки для окрашивания волос модны в 2024 году?

Тренд на природные оттенки всегда был актуален. А в нынешнем сезоне он просто на пике моды. Вспоминайте, каким цветом волос вас наградила природа. Светло-русый? Рыжий? Каштановый? Возвращаемся к истокам и записываемся на модное окрашивание в стиле «мой родной цвет». Не стоит печалиться, если он кажется вам тусклым и невзрачным. Стилисты подчеркнут естественные оттенки выигрышным подтоном — получится трендовый и современный образ.