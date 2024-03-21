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Posted 21 марта, 20:37

Published 21 марта, 20:37

Modified 9 сентября, 20:34

Updated 9 сентября, 20:34

Какие оттенки для окрашивания волос модны в 2024 году?

Какие оттенки для окрашивания волос модны в 2024 году?

21 марта 2024, 20:37
Фото: Изображение Midjourney
Мода на окрашивание волос тоже меняет свои тенденции. В новом сезоне актуальны естественные оттенки, яркие цвета и нарочито небрежное окрашивание.

Красим волосы в трендовые оттенки — 2024: гранж-блонд, черный глянец и яркую вишню

Истинные модницы следят не только за трендами в одежде, но и за новыми тенденциями в hair-индустрии. Особенно девушек интересуют новые техники окрашивания волос, ведь с их помощью можно преобразиться до неузнаваемости, даже не меняя прическу.

Гранж-блонд

Стиль гранж в одежде пропагандирует нарочитую небрежность, даже неряшливость. Вспомните порезы на джинсах и спущенные петли на свитере. Этот же тренд пришел и в моду на окрашивание волос. Он подразумевает сильно затемненные корни и осветленные кончики. Стилисты специально добиваются эффекта отросших волос, который был модным в 90-е годы.

Гранж-блондГранж-блонд
Гранж-блонд. Фото: Изображение Midjourney

А-ля натюрель

Тренд на природные оттенки всегда был актуален. А в нынешнем сезоне он просто на пике моды. Вспоминайте, каким цветом волос вас наградила природа. Светло-русый? Рыжий? Каштановый? Возвращаемся к истокам и записываемся на модное окрашивание в стиле «мой родной цвет». Не стоит печалиться, если он кажется вам тусклым и невзрачным. Стилисты подчеркнут естественные оттенки выигрышным подтоном — получится трендовый и современный образ.

А-ля натюрельА-ля натюрель
А-ля натюрель. Фото: Изображение Midjourney

Глянцевые переливы черного

Что же стилисты посоветуют брюнеткам? Черный не сдает позиций, но у него появляется особый холодный оттенок и глянцевый блеск. Добиться такого красивого эффекта помогут новые технологии окрашивания и усовершенствованные составы красителей.

Бликующий каштан

Для тех, кто устал от черного, но хочет сохранить темные пряди, стилисты предлагают еще один вариант модного окрашивания — глубокий каштановый, оживленный яркими карамельными бликами. Такой цвет подойдет девушкам со слегка смугловатой кожей.

Бликующий каштанБликующий каштан
Бликующий каштан. Фото: Изображение Midjourney

Яркая вишня

Смелые девушки должны обязательно обратить внимание на бордовый или вишневый цвет. Можно полностью покрасить волосы в модный цвет, а можно просто сделать акцент на прядях. Яркие всполохи будут отлично смотреться как на светлых, так и на темных волосах.

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#Эмилия Шпилева#Красота#Волосы
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