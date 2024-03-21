Какие оттенки для окрашивания волос модны в 2024 году?

Posted 21 марта, 20:37
Published 21 марта, 20:37
Modified 9 сентября, 20:34
Updated 9 сентября, 20:34
Истинные модницы следят не только за трендами в одежде, но и за новыми тенденциями в hair-индустрии. Особенно девушек интересуют новые техники окрашивания волос, ведь с их помощью можно преобразиться до неузнаваемости, даже не меняя прическу.
Стиль гранж в одежде пропагандирует нарочитую небрежность, даже неряшливость. Вспомните порезы на джинсах и спущенные петли на свитере. Этот же тренд пришел и в моду на окрашивание волос. Он подразумевает сильно затемненные корни и осветленные кончики. Стилисты специально добиваются эффекта отросших волос, который был модным в 90-е годы.
Тренд на природные оттенки всегда был актуален. А в нынешнем сезоне он просто на пике моды. Вспоминайте, каким цветом волос вас наградила природа. Светло-русый? Рыжий? Каштановый? Возвращаемся к истокам и записываемся на модное окрашивание в стиле «мой родной цвет». Не стоит печалиться, если он кажется вам тусклым и невзрачным. Стилисты подчеркнут естественные оттенки выигрышным подтоном — получится трендовый и современный образ.
Что же стилисты посоветуют брюнеткам? Черный не сдает позиций, но у него появляется особый холодный оттенок и глянцевый блеск. Добиться такого красивого эффекта помогут новые технологии окрашивания и усовершенствованные составы красителей.
Для тех, кто устал от черного, но хочет сохранить темные пряди, стилисты предлагают еще один вариант модного окрашивания — глубокий каштановый, оживленный яркими карамельными бликами. Такой цвет подойдет девушкам со слегка смугловатой кожей.
Смелые девушки должны обязательно обратить внимание на бордовый или вишневый цвет. Можно полностью покрасить волосы в модный цвет, а можно просто сделать акцент на прядях. Яркие всполохи будут отлично смотреться как на светлых, так и на темных волосах.
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