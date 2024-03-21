Как выбрать идеальный тон для лица

Posted 21 марта, 20:15
Published 21 марта, 20:15
Modified 9 сентября, 20:34
Updated 9 сентября, 20:34
Идеальный макияж на 90% зависит от качественного тона. Подобрать это косметическое средство весьма непросто, нужно учитывать его текстуру, консистенцию, цвет, а также многочисленные особенности своей кожи.
Прежде всего, как отмечают специалисты, следует определиться с типом кожи. Для проблемной жирной и комбинированной кожи подходят тональные кремы с матовым финишем. При сухой показано нанесение тонального крема с увлажняющими компонентами.
В холодный сезон можно использовать тональные кремы с более плотной текстурой. А с наступлением тепла перейти на более легкие текстуры, с обязательным добавлением SPF, который защищает кожу от ультрафиолета, предупреждает развитие пигментных пятен.
Что касается оттенка, то его следует выбирать, основываясь на естественный цвет лица. Так, для женщин с ослепительно белой кожей лучше выбирать персиковые и розовые оттенки. Если кожа нейтрального цвета или смугловатая, то подобрать вариант можно из нюдовых, оливковых, песочных оттенков.
Это очень легкая тональная основа, которая создает на лице полупрозрачное покрытие. В таком средстве меньше жиров и больше увлажняющих компонентов. Оно не забивает поры, придает коже здоровое сияние. Отличный вариант для нормальной, не имеющих изъянов кожи.
Эти средства пришли к нам из Азии, которая совершила революцию в деле ухода за лицом. Их особенность в том, что они подстраиваются под цвет кожи, незаметно маскируя ее несовершенства, и одновременно с этим идеально выравнивают тон.
ВВ-крем от СС-крема отличается тем, что создает более плотное покрытие и содержит больше корректирующих компонентов. СС-крем более воздушный и невесомый, дарит эффект сияния.
Еще одна азиатская новинка, которая сразу же стала мастхэвом в косметичке многих россиянок. Это губка, пропитанная тональной основой, к ней прилагается спонж, при помощи которого средство и наносится на лицо, при этом особое внимание можно уделить проблемным участкам.
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