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Posted 21 марта, 20:15

Published 21 марта, 20:15

Modified 9 сентября, 20:34

Updated 9 сентября, 20:34

Как выбрать тональный крем и не ошибиться

Как выбрать идеальный тон для лица

21 марта 2024, 20:15
Фото: 1MI
Как выбрать тональный крем и не ошибиться
Как выбрать тональный крем и не ошибиться? На что обратить внимание в первую очередь? Какие новые тональные средства появились на прилавках косметических магазинов?

Флюид, BB-крем или кушон — как выбрать идеальный тон для лица

Идеальный макияж на 90% зависит от качественного тона. Подобрать это косметическое средство весьма непросто, нужно учитывать его текстуру, консистенцию, цвет, а также многочисленные особенности своей кожи.

Флюид, BB-крем или кушон — как выбрать идеальный тон для лицаФлюид, BB-крем или кушон — как выбрать идеальный тон для лица
Флюид, BB-крем или кушон — как выбрать идеальный тон для лица. Фото: 1MI

Советы по выбору тонального крема от экспертов

Прежде всего, как отмечают специалисты, следует определиться с типом кожи. Для проблемной жирной и комбинированной кожи подходят тональные кремы с матовым финишем. При сухой показано нанесение тонального крема с увлажняющими компонентами.

В холодный сезон можно использовать тональные кремы с более плотной текстурой. А с наступлением тепла перейти на более легкие текстуры, с обязательным добавлением SPF, который защищает кожу от ультрафиолета, предупреждает развитие пигментных пятен.

Что касается оттенка, то его следует выбирать, основываясь на естественный цвет лица. Так, для женщин с ослепительно белой кожей лучше выбирать персиковые и розовые оттенки. Если кожа нейтрального цвета или смугловатая, то подобрать вариант можно из нюдовых, оливковых, песочных оттенков.

Советы по выбору тонального крема от экспертовСоветы по выбору тонального крема от экспертов
Советы по выбору тонального крема от экспертов. Фото: 1MI

Флюид

Это очень легкая тональная основа, которая создает на лице полупрозрачное покрытие. В таком средстве меньше жиров и больше увлажняющих компонентов. Оно не забивает поры, придает коже здоровое сияние. Отличный вариант для нормальной, не имеющих изъянов кожи.

BB- и CC-кремы

Эти средства пришли к нам из Азии, которая совершила революцию в деле ухода за лицом. Их особенность в том, что они подстраиваются под цвет кожи, незаметно маскируя ее несовершенства, и одновременно с этим идеально выравнивают тон.

ВВ-крем от СС-крема отличается тем, что создает более плотное покрытие и содержит больше корректирующих компонентов. СС-крем более воздушный и невесомый, дарит эффект сияния.

Кушон

Еще одна азиатская новинка, которая сразу же стала мастхэвом в косметичке многих россиянок. Это губка, пропитанная тональной основой, к ней прилагается спонж, при помощи которого средство и наносится на лицо, при этом особое внимание можно уделить проблемным участкам.

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#Эмилия Шпилева#Красота#Косметика#Макияж
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