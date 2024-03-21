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Posted 21 марта, 12:35

Published 21 марта, 12:35

Modified 9 сентября, 20:30

Updated 9 сентября, 20:30

Фруктоза или сахароза: что на самом деле вреднее

Фруктоза или сахароза: что на самом деле вреднее

21 марта 2024, 12:35
Фото: 1MI
Фруктоза или сахароза: что на самом деле вреднее
Люди, которые по тем или иным причинам отказываются от сахара, часто переходят на фруктозу. Но так ли она безвредна, как принято считать, и не заменяется ли таким образом одно вредное вещество на другое? Можно ли без вреда для здоровья заменить сахар фруктозой, разбираемся в статье.

Что представляют собой фруктоза и сахароза

Известны два типа сахаров: моносахариды (из одной молекулы) и дисахариды (из двух молекул). Фруктоза — моносахарид, тогда как сахароза, или обычный сахар, относится к двумолекулярным сахарам. И фруктоза, и сахароза содержатся в продуктах в натуральном виде, или их могут туда специально добавить. И фруктоза, и сахароза способны принести здоровью людей как пользу, так и вред.

И фруктоза, и сахароза содержатся в продуктах в натуральном видеИ фруктоза, и сахароза содержатся в продуктах в натуральном виде
И фруктоза, и сахароза содержатся в продуктах в натуральном виде. Фото: 1MI

Фруктоза vs сахароза

Ниже в таблице мы подробно рассмотрим и сравним пользу и вред от фруктозы и сахарозы для организма.

 

Фруктоза

Сахароза

Достоинства

*низкий гликемический индекс

*более сладкая, чем сахароза

*обеспечивает организм выносливостью и способствует восстановлению после физических нагрузок

*меньше, чем сахар, влияет на газообразование в кишечнике

*быстро очищает организм при злоупотреблении алкоголем

*улучшает настроение, благодаря глюкозе

*стимулирует мыслительные процессы *дает энергетическую подпитку организму

*способствует нормализации состояния нейронов

*помогает печени выводить вредные вещества из организма

Недостатки

*увеличивает количество жира в печени

*нарушает липидный состав крови

*повышает риск развития заболеваний сердца и сосудов

*при избыточном потреблении ведет к ожирению и диабету

*увеличивает расход кальция в организме, так как он требуется для переработки сахарозы
И фруктоза, и сахароза способны принести здоровью людей как пользу, так и вредИ фруктоза, и сахароза способны принести здоровью людей как пользу, так и вред
И фруктоза, и сахароза способны принести здоровью людей как пользу, так и вред. Фото: 1MI

Что же в итоге выбрать?

Людям, вынужденным соблюдать диету по медицинским показаниям, эксперты рекомендуют использовать сахарозаменители, в том числе фруктозу. Однако при этом ее следует употредлять в минимальном количестве, чтобы минимизировать возможный вред для организма. Кроме того, перед переходом с сахара на фруктозу следует проконсультироваться с врачом.

#Здоровье#Еда#Все материалы авторов
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