Фруктоза или сахароза: что на самом деле вреднее

Posted 21 марта, 12:35
Published 21 марта, 12:35
Modified 9 сентября, 20:30
Updated 9 сентября, 20:30
Известны два типа сахаров: моносахариды (из одной молекулы) и дисахариды (из двух молекул). Фруктоза — моносахарид, тогда как сахароза, или обычный сахар, относится к двумолекулярным сахарам. И фруктоза, и сахароза содержатся в продуктах в натуральном виде, или их могут туда специально добавить. И фруктоза, и сахароза способны принести здоровью людей как пользу, так и вред.
Ниже в таблице мы подробно рассмотрим и сравним пользу и вред от фруктозы и сахарозы для организма.
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Фруктоза
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Сахароза
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Достоинства
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*низкий гликемический индекс
*более сладкая, чем сахароза
*обеспечивает организм выносливостью и способствует восстановлению после физических нагрузок
*меньше, чем сахар, влияет на газообразование в кишечнике
*быстро очищает организм при злоупотреблении алкоголем
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*улучшает настроение, благодаря глюкозе
*стимулирует мыслительные процессы *дает энергетическую подпитку организму
*способствует нормализации состояния нейронов
*помогает печени выводить вредные вещества из организма
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Недостатки
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*увеличивает количество жира в печени
*нарушает липидный состав крови
*повышает риск развития заболеваний сердца и сосудов
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*при избыточном потреблении ведет к ожирению и диабету
*увеличивает расход кальция в организме, так как он требуется для переработки сахарозы
Людям, вынужденным соблюдать диету по медицинским показаниям, эксперты рекомендуют использовать сахарозаменители, в том числе фруктозу. Однако при этом ее следует употредлять в минимальном количестве, чтобы минимизировать возможный вред для организма. Кроме того, перед переходом с сахара на фруктозу следует проконсультироваться с врачом.
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