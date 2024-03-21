Фруктоза или сахароза: что на самом деле вреднее

Что представляют собой фруктоза и сахароза Фруктоза vs сахароза Что же в итоге выбрать?

Люди, которые по тем или иным причинам отказываются от сахара, часто переходят на фруктозу. Но так ли она безвредна, как принято считать, и не заменяется ли таким образом одно вредное вещество на другое? Можно ли без вреда для здоровья заменить сахар фруктозой, разбираемся в статье.