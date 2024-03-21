Эти голливудские звезды выглядят на 20 лет моложе — вот в чем их секрет

Posted 21 марта, 07:18
Published 21 марта, 07:18
Modified 9 сентября, 20:29
Updated 9 сентября, 20:29
О том, что Дженнифер Лопес повернула вспять процесс старения, говорят давно. Ее фотографии 20-летней давности ничем не отличаются от нынешних. Все то же гладкое лицо без морщин, стройная подтянутая фигура. Как признавалась сама 52-летняя голливудская знаменитость, всю свою жизнь она до изнеможения тренируется, ест достаточно белка, пьет много воды.
Внешний вид «вечного мальчика» Джареда Лето уже стал предметом для многочисленных мемов. Но помогает актеру оставаться в форме вовсе не юмор, а отсутствие вредных привычек и правильное питание. Голливудская звезда очень давно отказался от мяса и молочных продуктов, а также не ест сахар и соль. Кроме того, 52-летний актер занимается йогой и много медитирует.
50-летняя немецкая супермодель Хайди Клум до сих пор является востребованной в мире моды. Звезда участвует в показах, снимается для рекламы и доказывает всему миру, что возраст не повод для снижения активности и грустных эмоций. У модели молодой супруг Том Каулитц, поэтому она признается, что уделяет особое внимание внешнему виду: сбалансированно питается, пьет витамины и добавки, предпочитает натуральные средства по уходу за кожей, в частности, кокосовое масло.
Голливудская актриса вот-вот отметит 48-летие. Но время, кажется, не властно над этой красивой женщиной — мамой троих детей. Рядом со своей старшей дочерью Авой Элизабет Риз выглядит как сестра. Что ей помогает оставаться в такой потрясающей форме, ведь пластические операции звезда не приемлет? В первую очередь, спорт, признается Уизерспун. А еще соблюдение питьевого режима и тщательный уход за кожей.
Внешность голливудской актрисы всегда восхищала миллионы ее фанатов во всем мире. Они пристально следят за малейшими возрастными изменениями в облике 49-летней звезды, но… не находят их. Ева Лонгория не делает секрета из своей моложавости. Она признается, что обожает тренировки на батуте, налегает на белковое питание, старается вдоволь спать и всегда помнит об увлажнении кожи.
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