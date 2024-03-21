Эти голливудские звезды выглядят на 20 лет моложе — вот в чем их секрет

Дженнифер Лопес Джаред Лето Хайди Клум Риз Уизерспун Ева Лонгория

Звезды Голливуда могут себе позволить и дорогостоящие процедуры красоты, и индивидуальных тренеров, и специалистов по питанию. Поэтому и выглядят всегда молодо и ухоженно. Но среди них есть те, кто выглядит чуть ли в два раза моложе. «Не иначе как продали душу дьяволу», — говорят про них фанаты.