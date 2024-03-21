Чем кормить кота: сколько раз в день он должен есть и что лучше ему не давать

Для владельцев, которые предпочитают кормить своих питомцев по свободному графику, наиболее удобным вариантом является насыпать сухой корм в миску утром: он останется свежим и вкусным до вечера. Это также подходит, если вам нужно уехать на 1–2 дня и оставить кошку одну. Главный недостаток сухого корма заключается в его низком содержании влаги, поэтому важно, чтобы у животного всегда была доступна свежая вода в миске, автоматической поилке или питьевом фонтане.