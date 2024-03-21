Аромарасчесывание — что за волшебная процедура для волос и почему стоит попробовать

Posted 21 марта, 10:43
Published 21 марта, 10:43
Modified 9 сентября, 20:30
Updated 9 сентября, 20:30
Аромарасчесывание — приятная, расслабляющая уходовая процедура за волосами. Как понятно из названия, она основана на применении аромамасел, чей чудодейственный эффект для красоты волос, тела и всего организма использовался красавицами еще во времена Древнего Египта.
Бьюти-индустрия тоже взяла на вооружение магические свойства аромамасел, и одним из вариантов их применения стало аромарасчесывание. Регулярное проведение этой процедуры поможет улучшить состояние волос: избавит от перхоти, добавит волосам здоровья и блеска, активизирует их рост и замедлит выпадение.
Кроме того, аромамасла помогают снять напряжение и стресс, заряжают энергией и положительными эмоциями, успокаивают нервную систему и в целом оказывают положительный эффект на состояние всего организма.
Процедура в выполнении очень проста и ее легко сделать в домашних условиях. Но есть несколько нюансов, которые нужно учитывать при проведении аромарасчесывания:
Несколько капель масла нанесите на основание гребня и аккуратно распределите по зубцам. Начинайте расчесывать волосы по всей длине, прядь за прядью — от кончиков постепенно поднимаясь к корням. Проводите процедуры в течение 5-7 минут каждый день (утром или вечером) — для достижения эффекта важна регулярность!
Обратите внимание, что для аромарасчесывания продаются уже готовые наборы — с хорошей расческой и подобранными миксами аромамасел.
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