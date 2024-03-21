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Posted 21 марта, 10:43

Published 21 марта, 10:43

Modified 9 сентября, 20:30

Updated 9 сентября, 20:30

Аромарасчесывание — что за волшебная процедура для волос и почему стоит попробовать

21 марта 2024, 10:43
В чем заключается эффект аромарасчесывания и почему процедура полезна не только волосам, но и всему организму? Зачем нужно делать аромарасчесывание?

Что такое аромарасчесывание и чем оно полезно

Аромарасчесывание — приятная, расслабляющая уходовая процедура за волосами. Как понятно из названия, она основана на применении аромамасел, чей чудодейственный эффект для красоты волос, тела и всего организма использовался красавицами еще во времена Древнего Египта.

Бьюти-индустрия тоже взяла на вооружение магические свойства аромамасел, и одним из вариантов их применения стало аромарасчесывание. Регулярное проведение этой процедуры поможет улучшить состояние волос: избавит от перхоти, добавит волосам здоровья и блеска, активизирует их рост и замедлит выпадение.

Кроме того, аромамасла помогают снять напряжение и стресс, заряжают энергией и положительными эмоциями, успокаивают нервную систему и в целом оказывают положительный эффект на состояние всего организма.

Как правильно делать аромарасчесывание

Процедура в выполнении очень проста и ее легко сделать в домашних условиях. Но есть несколько нюансов, которые нужно учитывать при проведении аромарасчесывания:

  1. Выбираем масло. Подбирайте эфирную композицию не только по своим ощущениям, но и исходя из полезности и действенности масел. Например, с выпадением волос хорошо справляются масла иланг-иланга, гвоздики, розмарина. А перхоть удастся побороть с помощью масел чайного дерева, лаванды, пихты. Для жирных волос подойдут шалфей, бергамот, герань, а для сухих — цитрусовые, ромашка, сандал. Можно выбирать один аромат либо комбинировать сразу несколько масел.
  2. Обязательно проведите аллергический тест перед процедурой. Нанесите на носовой платок несколько капель эссенции и вдыхайте аромат пару минут. Также капните капли на кожу, чтобы проверить реакцию кожных покровов.
  3. Выберите правильную расческу — она должна быть обязательно из натуральных материалов (деревянные или костяные).

Несколько капель масла нанесите на основание гребня и аккуратно распределите по зубцам. Начинайте расчесывать волосы по всей длине, прядь за прядью — от кончиков постепенно поднимаясь к корням. Проводите процедуры в течение 5-7 минут каждый день (утром или вечером) — для достижения эффекта важна регулярность!

Обратите внимание, что для аромарасчесывания продаются уже готовые наборы — с хорошей расческой и подобранными миксами аромамасел.

#Здоровье#Красота#Все материалы авторов#Волосы
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