Аромарасчесывание — что за волшебная процедура для волос и почему стоит попробовать

Что такое аромарасчесывание и чем оно полезно Как правильно делать аромарасчесывание

В чем заключается эффект аромарасчесывания и почему процедура полезна не только волосам, но и всему организму? Зачем нужно делать аромарасчесывание?