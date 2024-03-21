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Posted 21 марта, 14:38

Published 21 марта, 14:38

Modified 9 сентября, 20:32

Updated 9 сентября, 20:32

Арбенина обратилась к врачам по поводу онкомаркеров

21 марта 2024, 14:38
В одном из дорогих московских медцентров была замечена Диана Арбенина. Она проходила обследование.

Как сообщает «МК», 49-летняя певица консультировалась со специалистом в области онкологии. При этом ничего угрожающего здоровью у неё обнаружено не было.

Дело в том, что Арбенина обследовалась, и некоторые показатели вызвали у неё беспокойство, однако медики объяснили, что это может быть связано с возрастными изменениями.

При этом самих врачей несколько насторожил повышенный уровень белка в крови певицы. По их словам, это дополнительный риск инсульта или инфаркта. Кстати, в 2019-м уже был сердечный приступ.

Врачи-онкологи отмечают, что многие россияне сейчас делают так называемые онкомаркеры, чтобы обнаружить рак на ранних этапах.



#Здоровье#Знаменитости#Москва#Онкология#Все материалы авторов#Врачи#Медики#Арбенина#Диана Арбенина
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