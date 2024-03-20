Сын Стивена Сигала женился на россиянке

Posted 20 марта, 09:59
Published 20 марта, 09:59
Modified 9 сентября, 20:26
Updated 9 сентября, 20:26
Вероятно, сын известного актера испытывает такие же теплые чувства к России, как и его папа, который еще в 2016 году стал гражданином России. Стоит отметить, что бабушка Сигала-старшего родом из Владивостока.
Как передает starhit.ru, впервые парочку заметили в одном из московских ресторанов год назад. Они не скрывали своих отношений и не раз посещали светские мероприятия.
И вот 17 марта в Барвихе 34-летний Доминик и 29-летняя Айрин официально вступили в брак. На церемонии присутствовали только самые близкие, включая отца жениха. Как рассказал один из присутствующих на свадьбе, Стивен очень тепло общался со всеми и подарил невестке красивый букет роз. Источник отметил, что звезда определенно одобряет выбор сына.
Как рассказала сама Айрин, молодожены пока не видят поводов покидать Россию.
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