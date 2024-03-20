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Posted 20 марта, 09:59

Published 20 марта, 09:59

Modified 9 сентября, 20:26

Updated 9 сентября, 20:26

Сын Стивена Сигала женился на россиянке

20 марта 2024, 09:59
Сын американского актера Стивена Сигала Доминик год назад начал встречаться с российской моделью Айрин Даниловой. Не так давно выяснилось, что молодые люди поженились в Москве.

Вероятно, сын известного актера испытывает такие же теплые чувства к России, как и его папа, который еще в 2016 году стал гражданином России. Стоит отметить, что бабушка Сигала-старшего родом из Владивостока.

Как передает starhit.ru, впервые парочку заметили в одном из московских ресторанов год назад. Они не скрывали своих отношений и не раз посещали светские мероприятия.

Звезда на свадьбе

И вот 17 марта в Барвихе 34-летний Доминик и 29-летняя Айрин официально вступили в брак. На церемонии присутствовали только самые близкие, включая отца жениха. Как рассказал один из присутствующих на свадьбе, Стивен очень тепло общался со всеми и подарил невестке красивый букет роз. Источник отметил, что звезда определенно одобряет выбор сына.

Как рассказала сама Айрин, молодожены пока не видят поводов покидать Россию.

#Знаменитости#Все материалы авторов#Звезды
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