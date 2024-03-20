Сын Стивена Сигала женился на россиянке

И вот 17 марта в Барвихе 34-летний Доминик и 29-летняя Айрин официально вступили в брак. На церемонии присутствовали только самые близкие, включая отца жениха. Как рассказал один из присутствующих на свадьбе, Стивен очень тепло общался со всеми и подарил невестке красивый букет роз. Источник отметил, что звезда определенно одобряет выбор сына.