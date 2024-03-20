Сколько стоит построить дом и когда лучше приступать к работам

Развитая инфраструктура. Квартиры пользуются популярностью в больших городах. Рядом с многоквартирными домами строят детские сады, поликлиники, школы, больницы и другие социальные объекты. Например, можно отправить ребенка в детский сад и школу в одном районе, а затем посещать дополнительные уроки в другом районе того же города. Кроме того, в городе больше магазинов, банкоматов, развлекательных заведений, торговых центров — всегда есть куда сходить вечером или на выходных.