Раскрываем самые дорогие туристические направления для отдыха на 2024 год

Posted 20 марта, 11:54
Published 20 марта, 11:54
Modified 9 сентября, 20:26
Updated 9 сентября, 20:26
В рейтинге самых дорогих стран для туризма больше всего европейских государств.
Первое место возглавляет Швейцария, издавна славившаяся роскошным и комфортабельным туризмом. Здесь предпочитают отдыхать самые богатые люди Европы и мира. По данным туроператоров, в среднем на неделю отдыха в Швейцарии понадобится порядка 4 тысяч долларов на одного человека.
К другим европейским странам с недешевым отдыхом относятся:
В списке наиболее затратных туристических направлений лидируют также Япония, Новая Зеландия и Сингапур. Среди пляжных направлений пальма первенства принадлежит Бермудам: самый бюджетный тур на неделю обойдется примерно в 2500 долларов с человека, а в пятизвездочном отеле — порядка 10 тысяч долларов.
Что касается России, то самыми дорогостоящими направлениями внутреннего туризма за прошлый год стали: Сочи, курорт Манжерок на Алтае и Шерегеш в Кемеровской области.
По данным туроператоров, самыми недешевыми для туристов являются:
Путешественникам в Турцию следует знать, что самый неподходящий вариант для бюджетного отдыха — Стамбул. Здесь самые дорогие билеты в музеи, недешевые отели и рестораны.
Также высокой стоимостью билетов за осмотр местных достопримечательностей славится Рио-де-Жанейро в Бразилии и Пхукет в Таиланде.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14