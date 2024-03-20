newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 марта, 11:54

Published 20 марта, 11:54

Modified 9 сентября, 20:26

Updated 9 сентября, 20:26

Раскрываем самые дорогие туристические направления для отдыха на 2024 год

20 марта 2024, 11:54
Путешествие в какие страны и города обойдется дороже всего? Расскажем о самых дорогих туристических направлениях 2024 года.

Самые дорогие страны для отдыха в 2024 году

В рейтинге самых дорогих стран для туризма больше всего европейских государств.

Первое место возглавляет Швейцария, издавна славившаяся роскошным и комфортабельным туризмом. Здесь предпочитают отдыхать самые богатые люди Европы и мира. По данным туроператоров, в среднем на неделю отдыха в Швейцарии понадобится порядка 4 тысяч долларов на одного человека.

К другим европейским странам с недешевым отдыхом относятся:

  • Дания — способна удивить своими ценами даже искушенного туриста. В среднем путешественник за неделю тратит в стране около трёх тысяч долларов.
  • Ирландия — ценителям девственной зелени бескрайних долин и суровых фьордов придется потратить немало денег на развлечения и проживание. В среднем за 7 дней отдых обойдется в 2200 долларов.
  • Исландия — уединенный релакс среди завораживающей северной природы обойдется туристу почти в две тысячи долларов за неделю.

В списке наиболее затратных туристических направлений лидируют также Япония, Новая Зеландия и Сингапур. Среди пляжных направлений пальма первенства принадлежит Бермудам: самый бюджетный тур на неделю обойдется примерно в 2500 долларов с человека, а в пятизвездочном отеле — порядка 10 тысяч долларов.

Что касается России, то самыми дорогостоящими направлениями внутреннего туризма за прошлый год стали: Сочи, курорт Манжерок на Алтае и Шерегеш в Кемеровской области.

Самые дорогие города для отдыха в 2024 году

По данным туроператоров, самыми недешевыми для туристов являются:

  • Флоренция (Италия);
  • Нью-Йорк (США);
  • Белфаст и Лондон (Великобритания);
  • Сидней (Австралия).

Путешественникам в Турцию следует знать, что самый неподходящий вариант для бюджетного отдыха — Стамбул. Здесь самые дорогие билеты в музеи, недешевые отели и рестораны.

Также высокой стоимостью билетов за осмотр местных достопримечательностей славится Рио-де-Жанейро в Бразилии и Пхукет в Таиланде.

#Путешествия#Отдых#Все материалы авторов#Богатые люди
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика