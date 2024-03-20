Раскрываем самые дорогие туристические направления для отдыха на 2024 год

Первое место возглавляет Швейцария, издавна славившаяся роскошным и комфортабельным туризмом. Здесь предпочитают отдыхать самые богатые люди Европы и мира. По данным туроператоров, в среднем на неделю отдыха в Швейцарии понадобится порядка 4 тысяч долларов на одного человека.