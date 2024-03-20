Психолог рассказал, почему некоторые люди постоянно испытывают чувство вины

Нормальное ощущение своей виновности помогает почувствовать границы комфорта другого человека, соблюдать баланс в отношениях. Только социопаты никогда не ощущают себя виноватыми. Когда обычный человек осознает себя виноватым, он понимает, что ошибки, которые привели к этому чувству, имеют к нему прямое отношение и находятся в зоне его контроля. Он сам является лицом, несущим ответственность за свою жизнь и эмоции, поэтому может справиться с негативом и исправить ситуацию.