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Posted 20 марта, 03:00

Published 20 марта, 03:00

Modified 9 сентября, 20:23

Updated 9 сентября, 20:23

Психолог рассказал, почему некоторые люди постоянно испытывают чувство вины

Психолог рассказал, почему некоторые люди постоянно испытывают чувство вины

20 марта 2024, 03:00
Фото: Изображение Midjourney
Чувство вины помогает нам «оставаться своими» в социуме, контролировать свое отношение к окружающим людям. Однако иногда это ощущение возникает беспричинно и долго мучает человека. На самом деле причина есть всегда, просто до нее бывает трудно докопаться.

Почему же все-таки возникает постоянное чувство вины? Разбираемся в сегодняшнем материале.

Здоровое и токсичное чувство вины

Нормальное ощущение своей виновности помогает почувствовать границы комфорта другого человека, соблюдать баланс в отношениях. Только социопаты никогда не ощущают себя виноватыми. Когда обычный человек осознает себя виноватым, он понимает, что ошибки, которые привели к этому чувству, имеют к нему прямое отношение и находятся в зоне его контроля. Он сам является лицом, несущим ответственность за свою жизнь и эмоции, поэтому может справиться с негативом и исправить ситуацию.

Токсичное чувство вины — это совсем другое. При нем человек постоянно ощущает подавленность и стыд за действия других людей, за ситуацию, которую он не мог контролировать.

Нормальное ощущение своей виновности помогает почувствовать границы комфорта другого человекаНормальное ощущение своей виновности помогает почувствовать границы комфорта другого человека
Нормальное ощущение своей виновности помогает почувствовать границы комфорта другого человека. Фото: Изображение Midjourney

Примеры навязывания чувства вины

По мнению специалистов часто токсичную виновность человеку неосознанно навязывают окружающие, в особенности родители. Лучше всего подобные случаи навязывания становятся видны на примерах:

  1. Перекладывание ответственности за собственные неудачи. «Я потеряла хорошую работу, потому что забеременела тобой», «я начал пить, потому что в одиночку содержал вас с братом и много работал». Подобные высказывания взрослых заставляют ребенка испытывать чувство вины.
  2. Возникновение чувства вины из-за проблем в семье. Если родители разводятся, ребенок может сделать ошибочные выводы о том, что они его не любят и он им не нужен. Тяжелая болезнь старшего родственника, например бабушки, также способна вызвать ощущение вины — ребенок думает, что бабушка заболела из-за того, что он плохо себя вел и раздражал ее.
  3. Негативные эмоции и обиды родителей. Если ребенок не хочет показывать родителям личный дневник или гаджет, родители могут сказать «обидно, что ты нам не доверяешь» и тем самым навязать ребенку чувство вины.
По мнению специалистов часто токсичную виновность человеку неосознанно навязывают окружающиеПо мнению специалистов часто токсичную виновность человеку неосознанно навязывают окружающие
По мнению специалистов часто токсичную виновность человеку неосознанно навязывают окружающие. Фото: Изображение Midjourney

Часто гнетущее ощущение настолько навязчиво, что избавиться от него самостоятельно очень сложно. В этом случае лучше обратиться к психологу. Специалист подскажет, как скорректировать поведение ребенка, и поможет взрослым разобраться в себе.

#Общество#Здоровье#Все материалы авторов#Психология
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