Психолог рассказал, почему некоторые люди постоянно испытывают чувство вины

Posted 20 марта, 03:00
Published 20 марта, 03:00
Modified 9 сентября, 20:23
Updated 9 сентября, 20:23
Почему же все-таки возникает постоянное чувство вины? Разбираемся в сегодняшнем материале.
Нормальное ощущение своей виновности помогает почувствовать границы комфорта другого человека, соблюдать баланс в отношениях. Только социопаты никогда не ощущают себя виноватыми. Когда обычный человек осознает себя виноватым, он понимает, что ошибки, которые привели к этому чувству, имеют к нему прямое отношение и находятся в зоне его контроля. Он сам является лицом, несущим ответственность за свою жизнь и эмоции, поэтому может справиться с негативом и исправить ситуацию.
Токсичное чувство вины — это совсем другое. При нем человек постоянно ощущает подавленность и стыд за действия других людей, за ситуацию, которую он не мог контролировать.
По мнению специалистов часто токсичную виновность человеку неосознанно навязывают окружающие, в особенности родители. Лучше всего подобные случаи навязывания становятся видны на примерах:
Часто гнетущее ощущение настолько навязчиво, что избавиться от него самостоятельно очень сложно. В этом случае лучше обратиться к психологу. Специалист подскажет, как скорректировать поведение ребенка, и поможет взрослым разобраться в себе.
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