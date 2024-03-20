Почему волосы седеют из-за стресса и как этому помешать

Posted 20 марта, 15:00
Published 20 марта, 15:00
Modified 9 сентября, 20:25
Updated 9 сентября, 20:25
Волосы седеют в результате старения, и это происходит с большей частью людей. Однако нередки случаи, когда седина появляется даже в относительно молодом возрасте, то есть до 30 лет. Причина, как правило, заключается в стрессе.
Ученые подтвердили, что волосы действительно могут седеть в результате стресса. Специалисты установили связь между сединой и напряженностью эмоционального фона, тогда как раньше считалось, что стресс может лишь ускорить процесс старения.
В числе других причин, в силу которых волосы могут начать седеть раньше времени, — наличие вредных привычек, дисбаланс отдыха и сна. Также волосы начинают седеть при наличии различных аутоиммунных заболеваний, проблем с щитовидной железой. Генетика тоже играет свою роль, равно как и избыточное УФ-излучение.
Кроме того, волосы начинают седеть и на фоне дефицита в организме витаминов группы В, С и А, а также микроэлементов, а именно марганца, селена, железа, меди. Седина появляется и в тех случаях, когда волосы часто окрашиваются с использованием агрессивных средств.
Если волосы седеют по причине стресса, этот процесс можно попытаться остановить. В первую очередь, потребуется решительно отказаться от вредных привычек и начать уделять внимание отдыху. Сон должен быть достаточным, равно как и питание — стоит сделать акцент на его сбалансированности.
Необходимо сделать все возможное для того, чтобы свести к минимуму факторы стресса и их влияние на организм. Так, если человек переживает непростой период, множество стрессовых ситуаций, имеет смысл обратиться к медикам — возможно, получить назначение принимать успокоительные средства.
Нелишним будет посетить таких специалистов, как терапевт, эндокринолог и трихолог. Они проведут необходимую диагностику и определят, каких именно витаминов и микроэлементов не хватает в организме, подскажут, как компенсировать их дефицит.
Можно прибегнуть и к профилактическим мерам. Достаточно эффективны в борьбе с сединой плазмотерапия, мезотерапия, массаж шейно-воротниковой зоны, головы. Трихолог поможет тем, у кого волосы седеют из-за стресса, подобрать средства для ухода.
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