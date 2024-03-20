Почему волосы седеют из-за стресса и как этому помешать

Почему седеют волосы Как бороться с седыми волосами

Седеют волосы — в чем может быть причина? Не только возраст, но и стресс оказывает на этот процесс свое влияние. Рассказываем, почему именно из-за стресса волосы могут поседеть и можно ли что-то с этим сделать.