Нутрициологи перечислили продукты с anti-age-эффектом, которые продлят молодость

Posted 20 марта, 10:00
Published 20 марта, 10:00
Modified 9 сентября, 20:25
Updated 9 сентября, 20:25
Для того чтобы продлить молодость, необязательно прибегать к дорогостоящим косметологическим процедурам anti-age: иногда бывает достаточно просто изменить рацион питания и включить в него определенные продукты.
Кефир — исключительно полезный продукт, в том числе и с точки зрения эффекта anti-age. Как отмечает диетолог и нутрициолог Светлана Соломеина, в нем содержится белок, а также необходимый организму витамин А, отвечающий за упругость кожи и качество волос, витамин С, укрепляющий иммунитет, а также микроэлементы. В их числе — магний, фосфор, кальций, калий.
В составе кефира также присутствуют особые бактерии, которые оказывают благоприятное воздействие на кишечник, улучшают его работу. В свою очередь, это положительно отражается и на внешности. Белок в составе продукта стабилизирует работу нервной системы, снижает мышечное напряжение.
Британский диетолог и нутрициолог Рианнон Ламберт к категории продуктов, способных продлить молодость, относит йогурт. Этот продукт оказывает благоприятное влияние на состояние костей, кожи. Главное, чтобы йогурт был натуральный, то есть без содержания сахара и синтетических добавок.
Этот продукт употребляют в пищу японцы, известные своим долголетием. Местные медики и нутрициологи отмечают, что продукт оказывает благоприятное воздействие на весь организм, в частности, очищая его от токсинов и шлаков, повышает плотность тканей. Иными словами, соевые бобы тоже можно считать продуктами для молодости.
Популярное в России блюдо — настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. В частности, в нем в высокой концентрации содержатся витамины группы В, С, а также железо, клетчатка. Кроме того, в квашеной капусте есть и витамин К, который оказывает благотворное воздействие на сердечно-сосудистую систему, состояние кожи.
Еще одно азиатское блюдо, которое исключительно полезно для организма и в действительности помогает продлить молодость. В состав этого блюда входят продукты, которые благотворно влияют на организм за счет содержания в них витаминов и микроэлементов, а также клетчатки и белка.
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