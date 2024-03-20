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Posted 20 марта, 10:00

Published 20 марта, 10:00

Modified 9 сентября, 20:25

Updated 9 сентября, 20:25

Нутрициологи перечислили продукты с anti-age-эффектом, которые продлят молодость

Нутрициологи перечислили продукты с anti-age-эффектом, которые продлят молодость

20 марта 2024, 10:00
Фото: Изображение Midjourney
Продукты для молодости — существуют ли они на самом деле? Нутрициологи рассказали, какие именно продукты питания в действительности обеспечивают эффект anti-age.

Продукты для молодости: мнение нутрициологов

Для того чтобы продлить молодость, необязательно прибегать к дорогостоящим косметологическим процедурам anti-age: иногда бывает достаточно просто изменить рацион питания и включить в него определенные продукты.

Кефир

Кефир — исключительно полезный продукт, в том числе и с точки зрения эффекта anti-age. Как отмечает диетолог и нутрициолог Светлана Соломеина, в нем содержится белок, а также необходимый организму витамин А, отвечающий за упругость кожи и качество волос, витамин С, укрепляющий иммунитет, а также микроэлементы. В их числе — магний, фосфор, кальций, калий.

В составе кефира также присутствуют особые бактерии, которые оказывают благоприятное воздействие на кишечник, улучшают его работу. В свою очередь, это положительно отражается и на внешности. Белок в составе продукта стабилизирует работу нервной системы, снижает мышечное напряжение.

Кефир — исключительно полезный продукт, в том числе и с точки зрения эффекта anti-ageКефир — исключительно полезный продукт, в том числе и с точки зрения эффекта anti-age
Кефир — исключительно полезный продукт, в том числе и с точки зрения эффекта anti-age. Фото: Изображение Midjourney

Йогурт

Британский диетолог и нутрициолог Рианнон Ламберт к категории продуктов, способных продлить молодость, относит йогурт. Этот продукт оказывает благоприятное влияние на состояние костей, кожи. Главное, чтобы йогурт был натуральный, то есть без содержания сахара и синтетических добавок.

Соевые бобы

Этот продукт употребляют в пищу японцы, известные своим долголетием. Местные медики и нутрициологи отмечают, что продукт оказывает благоприятное воздействие на весь организм, в частности, очищая его от токсинов и шлаков, повышает плотность тканей. Иными словами, соевые бобы тоже можно считать продуктами для молодости.

Квашеная капуста

Популярное в России блюдо — настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. В частности, в нем в высокой концентрации содержатся витамины группы В, С, а также железо, клетчатка. Кроме того, в квашеной капусте есть и витамин К, который оказывает благотворное воздействие на сердечно-сосудистую систему, состояние кожи.

Квашеная капуста — настоящий кладезь витаминов и микроэлементовКвашеная капуста — настоящий кладезь витаминов и микроэлементов
Квашеная капуста — настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. Фото: Изображение Midjourney

Мисо-суп

Еще одно азиатское блюдо, которое исключительно полезно для организма и в действительности помогает продлить молодость. В состав этого блюда входят продукты, которые благотворно влияют на организм за счет содержания в них витаминов и микроэлементов, а также клетчатки и белка.

#Здоровье#Красота#Еда#Молодость#Все материалы авторов
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