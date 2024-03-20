Нутрициологи перечислили продукты с anti-age-эффектом, которые продлят молодость

Кефир — исключительно полезный продукт, в том числе и с точки зрения эффекта anti-age. Как отмечает диетолог и нутрициолог Светлана Соломеина, в нем содержится белок, а также необходимый организму витамин А, отвечающий за упругость кожи и качество волос, витамин С, укрепляющий иммунитет, а также микроэлементы. В их числе — магний, фосфор, кальций, калий.