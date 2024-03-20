Лерчек будет делить с бывшим мужем многомиллионное имущество

Как пишет starhit.ru, у супругов есть две квартиры в Москве общей стоимостью около 120 миллионов рублей, а также земля площадью в 5,6 гектара в элитном поселке. Журналисты ранее сообщали, что пара строит там дом, который может стоить до миллиарда рублей.