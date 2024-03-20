Лерчек будет делить с бывшим мужем многомиллионное имущество

Posted 20 марта, 11:07
Published 20 марта, 11:07
Modified 9 сентября, 20:26
Updated 9 сентября, 20:26
Как пишет starhit.ru, у супругов есть две квартиры в Москве общей стоимостью около 120 миллионов рублей, а также земля площадью в 5,6 гектара в элитном поселке. Журналисты ранее сообщали, что пара строит там дом, который может стоить до миллиарда рублей.
Кроме недвижимости они имеют парк люксовых автомобилей стоимостью 50 миллионов рублей. Другое ценное имущество — золотые слитки 999-й пробы на восемь килограммов стоимостью примерно 37 миллионов рублей.
Год назад семья стала известна на всю страну из-за налогового скандала. У них нашли долг в сотни миллионов рублей, а позже выяснилось, что они использовали незаконные схемы для отмывания средств.
Не так давно Лерчек называла супруга опорой и поддержкой и говорила, что они пережили тяжелый период. А теперь она подала на развод, но причины пока неизвестны.
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