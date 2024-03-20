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Posted 20 марта, 07:56

Published 20 марта, 07:56

Modified 9 сентября, 20:21

Updated 9 сентября, 20:21

Креативные стрижки для подростков: подборка молодежных ярких образов

Креативные стрижки для подростков: подборка молодежных ярких образов

20 марта 2024, 07:56
Фото: 1MI
Стрижка для подростка — способ самовыражения и отражение индивидуального стиля. Как и любые молодежные тренды, модные тенденции стрижек меняются каждый год. Какие варианты оформления прядей лучше выбирать для подростков сейчас? Собрали для вас современные идеи с фото.

Стрижки для мальчиков

Мальчик переходного возраста — уже не ребенок. Подростка сложно удержать в рамках привычных стандартов. Это относится и к стрижкам: чем креативнее, тем лучше.

Для коротких волос подойдет полубокс, который придаст образу оригинальности, но не будет чересчур эпатажным. В подростковой среде можно носить непокорные локоны, поэтому среди интересных вариантов также присутствует стрижка теннис.

Подросткам, которые любят стричься совсем коротко, подойдет брутальная милитари. Добавить оригинальности можно с помощью выбритых полос и узоров. Волосы можно добавить и к канадке, которая тоже остается популярной.

Стабильно в моде андеркат, стильный помпадур и дерзкий ирокез. Подростки с длинными волосами смело могут выбирать прическу боб, топ кнот (выбритые виски и затылок плюс длинный верх, собранный в хвостик) и актуальную в азиатских странах «шапочку».

«Канадку» можно с полной уверенностью назвать самой универсальной мужской стрижкой«Канадку» можно с полной уверенностью назвать самой универсальной мужской стрижкой
«Канадку» можно с полной уверенностью назвать самой универсальной мужской стрижкой. Фото: 1MI
Характерной особенностью классической «Шапочки» является густая длинная челка, плавно переходящая в боковые прядиХарактерной особенностью классической «Шапочки» является густая длинная челка, плавно переходящая в боковые пряди
Характерной особенностью классической «Шапочки» является густая длинная челка, плавно переходящая в боковые пряди. Фото: 1MI
Помпадур — объем в верхней части головы, сглаженные бока, и вообще, стрижка плавная и «обтекаемая»Помпадур — объем в верхней части головы, сглаженные бока, и вообще, стрижка плавная и «обтекаемая»
Помпадур — объем в верхней части головы, сглаженные бока, и вообще, стрижка плавная и «обтекаемая». Фото: 1MI
Мужской боб относится к стрижкам для волос средней длиныМужской боб относится к стрижкам для волос средней длины
Мужской боб относится к стрижкам для волос средней длины. Фото: 1MI
Оптимальным типом волос для Топ-кнота являются прямые или волнистые волосы, но не непослушные кудрявыеОптимальным типом волос для Топ-кнота являются прямые или волнистые волосы, но не непослушные кудрявые
Оптимальным типом волос для Топ-кнота являются прямые или волнистые волосы, но не непослушные кудрявые. Фото: 1MI

Стрижки для девочек

У юных девушек по-прежнему актуально каре разной длины как с ровным, так и с асимметричным срезом. На пике популярности рваная «волчица» (вулфкат). Любительницы коротких стрижек могут выбрать «гарсон», который подчеркнет индивидуальность и привлечет внимание к чертам лица. Традиционно считавшийся мужским короткий ежик тоже уместен для девочки-подростка.

На средние волосы беспроигрышным вариантом для подростка будет боб или боб-каре. Эти классические стрижки в сочетании с креативным окрашиванием будут по-настоящему яркими, а что самое важное, подходят они буквально всем.

Обладательницам длинных волос подойдет асимметричный каскад с его слоистостью. Если хочется выглядеть более неординарно, идеальным выбором станет дерзкая шегги.

Девочки всегда могут поэкспериментировать с челкой: выстричь ее асимметрично, сделать ровный срез с филировкой или без нее, окрасить пряди в контрастный цвет.

Девочки всегда могут поэкспериментировать с челкой: выстричь ее асимметричноДевочки всегда могут поэкспериментировать с челкой: выстричь ее асимметрично
Девочки всегда могут поэкспериментировать с челкой: выстричь ее асимметрично. Фото: 1MI
У юных девушек по-прежнему актуально каре разной длины как с ровным, так и с асимметричным срезомУ юных девушек по-прежнему актуально каре разной длины как с ровным, так и с асимметричным срезом
У юных девушек по-прежнему актуально каре разной длины как с ровным, так и с асимметричным срезом. Фото: 1MI
Обладательницам длинных волос подойдет асимметричный каскад с его слоистостьюОбладательницам длинных волос подойдет асимметричный каскад с его слоистостью
Обладательницам длинных волос подойдет асимметричный каскад с его слоистостью. Фото: 1MI
На средние волосы беспроигрышным вариантом для подростка будет боб или боб-кареНа средние волосы беспроигрышным вариантом для подростка будет боб или боб-каре
На средние волосы беспроигрышным вариантом для подростка будет боб или боб-каре. Фото: 1MI
#Красота#Мода#Все материалы авторов#Волосы
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