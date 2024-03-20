Креативные стрижки для подростков: подборка молодежных ярких образов

У юных девушек по-прежнему актуально каре разной длины как с ровным, так и с асимметричным срезом. На пике популярности рваная «волчица» (вулфкат). Любительницы коротких стрижек могут выбрать «гарсон», который подчеркнет индивидуальность и привлечет внимание к чертам лица. Традиционно считавшийся мужским короткий ежик тоже уместен для девочки-подростка.