Креативные стрижки для подростков: подборка молодежных ярких образов

Posted 20 марта, 07:56
Published 20 марта, 07:56
Modified 9 сентября, 20:21
Updated 9 сентября, 20:21
Мальчик переходного возраста — уже не ребенок. Подростка сложно удержать в рамках привычных стандартов. Это относится и к стрижкам: чем креативнее, тем лучше.
Для коротких волос подойдет полубокс, который придаст образу оригинальности, но не будет чересчур эпатажным. В подростковой среде можно носить непокорные локоны, поэтому среди интересных вариантов также присутствует стрижка теннис.
Подросткам, которые любят стричься совсем коротко, подойдет брутальная милитари. Добавить оригинальности можно с помощью выбритых полос и узоров. Волосы можно добавить и к канадке, которая тоже остается популярной.
Стабильно в моде андеркат, стильный помпадур и дерзкий ирокез. Подростки с длинными волосами смело могут выбирать прическу боб, топ кнот (выбритые виски и затылок плюс длинный верх, собранный в хвостик) и актуальную в азиатских странах «шапочку».
У юных девушек по-прежнему актуально каре разной длины как с ровным, так и с асимметричным срезом. На пике популярности рваная «волчица» (вулфкат). Любительницы коротких стрижек могут выбрать «гарсон», который подчеркнет индивидуальность и привлечет внимание к чертам лица. Традиционно считавшийся мужским короткий ежик тоже уместен для девочки-подростка.
На средние волосы беспроигрышным вариантом для подростка будет боб или боб-каре. Эти классические стрижки в сочетании с креативным окрашиванием будут по-настоящему яркими, а что самое важное, подходят они буквально всем.
Обладательницам длинных волос подойдет асимметричный каскад с его слоистостью. Если хочется выглядеть более неординарно, идеальным выбором станет дерзкая шегги.
Девочки всегда могут поэкспериментировать с челкой: выстричь ее асимметрично, сделать ровный срез с филировкой или без нее, окрасить пряди в контрастный цвет.
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