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Posted 20 марта, 12:45

Published 20 марта, 12:45

Modified 9 сентября, 20:27

Updated 9 сентября, 20:27

Косметолог рассказала, какие зоны начинают стареть первыми и выдавать возраст

Косметолог рассказала, какие зоны начинают стареть первыми и выдавать возраст

20 марта 2024, 12:45
Фото: Изображение Midjourney
Косметолог рассказала, какие зоны начинают стареть первыми и выдавать возраст
Возраст никого не красит — это знают все. Но понимая, какие зоны лица и тела в первую очередь подвержены возрастным изменениям, можно обеспечить им более тщательный уход и тем самым постараться сгладить визуальные признаки начала старения.

О том, что больше всего выдает возраст женщины, — читайте в статье.

Эксперты считают, что, прежде всего, с возрастом изменяется кожа вокруг глаз, шеи и области декольте, а также кистей рук. Поэтому признаки начала старения заметны в данных зонах особенно хорошо.

Область вокруг глаз

Кожа вокруг глаз тонкая и чувствительная, и ухаживать за ней следует бережно, используя антивозрастные средства, чтобы минимизировать ранние признаки начала старения. Важно правильно наносить кремы, не втирая их в кожу, чтобы не растягивать ее, а осторожно похлопывая по ней кончиками пальцев. При использовании косметики удалять ее следует не водой с мылом, а специально предназначенными для этого средствами, в составе которых не должно быть спирта.

Кожа вокруг глаз тонкая и чувствительная, и ухаживать за ней следует бережноКожа вокруг глаз тонкая и чувствительная, и ухаживать за ней следует бережно
Кожа вокруг глаз тонкая и чувствительная, и ухаживать за ней следует бережно. Фото: Изображение Midjourney

Шея и зона декольте

На шее и в зоне декольте тоже бывают заметны симптомы начала старения. Кожа здесь, как и на лице, постоянно подвергается воздействию солнечного излучения, а также загрязнению и воздействию свободных радикалов. Кроме того, шея находится под постоянными нагрузками, из-за чего мышцы со временем могут лишиться тонуса и упругости, а кожа — обвиснуть и потерять эластичность. Поэтому после 35–40 лет необходимо уделять уходу за этой областью особое внимание.

На шее и в зоне декольте тоже бывают заметны симптомы начала старенияНа шее и в зоне декольте тоже бывают заметны симптомы начала старения
На шее и в зоне декольте тоже бывают заметны симптомы начала старения. Фото: Изображение Midjourney

Кисти рук

И наконец, еще одним «проблемным» местом, выдающим возраст женщины, являются кисти рук, которые наиболее ярко выдают начало старения. Это связано с тем, что кожа на руках часто контактирует с водой и моющими средствами, в результате чего без должного ухода становится сухой и может начать шелушиться. Поэтому своевременно ухаживать за руками не менее важно, чем за другими «проблемными» зонами.

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