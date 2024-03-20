Косметолог рассказала, какие зоны начинают стареть первыми и выдавать возраст

Posted 20 марта, 12:45
Published 20 марта, 12:45
Modified 9 сентября, 20:27
Updated 9 сентября, 20:27
О том, что больше всего выдает возраст женщины, — читайте в статье.
Эксперты считают, что, прежде всего, с возрастом изменяется кожа вокруг глаз, шеи и области декольте, а также кистей рук. Поэтому признаки начала старения заметны в данных зонах особенно хорошо.
Кожа вокруг глаз тонкая и чувствительная, и ухаживать за ней следует бережно, используя антивозрастные средства, чтобы минимизировать ранние признаки начала старения. Важно правильно наносить кремы, не втирая их в кожу, чтобы не растягивать ее, а осторожно похлопывая по ней кончиками пальцев. При использовании косметики удалять ее следует не водой с мылом, а специально предназначенными для этого средствами, в составе которых не должно быть спирта.
На шее и в зоне декольте тоже бывают заметны симптомы начала старения. Кожа здесь, как и на лице, постоянно подвергается воздействию солнечного излучения, а также загрязнению и воздействию свободных радикалов. Кроме того, шея находится под постоянными нагрузками, из-за чего мышцы со временем могут лишиться тонуса и упругости, а кожа — обвиснуть и потерять эластичность. Поэтому после 35–40 лет необходимо уделять уходу за этой областью особое внимание.
И наконец, еще одним «проблемным» местом, выдающим возраст женщины, являются кисти рук, которые наиболее ярко выдают начало старения. Это связано с тем, что кожа на руках часто контактирует с водой и моющими средствами, в результате чего без должного ухода становится сухой и может начать шелушиться. Поэтому своевременно ухаживать за руками не менее важно, чем за другими «проблемными» зонами.
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