Косметолог рассказала, какие зоны начинают стареть первыми и выдавать возраст

Кожа вокруг глаз тонкая и чувствительная, и ухаживать за ней следует бережно, используя антивозрастные средства, чтобы минимизировать ранние признаки начала старения. Важно правильно наносить кремы, не втирая их в кожу, чтобы не растягивать ее, а осторожно похлопывая по ней кончиками пальцев. При использовании косметики удалять ее следует не водой с мылом, а специально предназначенными для этого средствами, в составе которых не должно быть спирта.