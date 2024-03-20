Когда лучше всего поехать отдыхать на Байкал — советы туристам

Когда на Байкале отдыхать лучше всего? Эксперты и опытные туристы сходятся во мнении, что оптимальное время для отдыха — лето, а именно — в период с июня по август. В этот период температура воздуха составляет примерно 25–27 градусов. Для купания в Байкале самый комфортный период — середина и конец июля, начало августа. Вода в озере в это время прогревается до 20 градусов, а в некоторых местах — даже до 24 градусов.