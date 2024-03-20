Когда лучше всего поехать отдыхать на Байкал — советы туристам

Posted 20 марта, 09:06
Published 20 марта, 09:06
Modified 9 сентября, 20:25
Updated 9 сентября, 20:25
Чем привлекает Байкал туристов? Прежде всего, живописной природой — озеро, которое считается самым глубоким во всем мире, расположено в окружении гор, лесов. Рядом есть водопады, другие озера и реки, а также пещеры, дюны и многое другое.
Запасы пресной воды в Байкале считаются самыми внушительными в мире. В самом озере водится несколько сотен видов рыб, причем большая часть обитает исключительно в водах Байкала.
Туристы едут на Байкал для того, чтобы искупаться в этом удивительном озере, отдохнуть на его песчаных пляжах. Кроме того, на Байкале можно кататься на велосипеде, осваивая различные маршруты. Можно отправиться и на конную прогулку. На самом озере можно кататься на квадроциклах, также есть возможности для занятий дайвингом.
Когда на Байкале отдыхать лучше всего? Эксперты и опытные туристы сходятся во мнении, что оптимальное время для отдыха — лето, а именно — в период с июня по август. В этот период температура воздуха составляет примерно 25–27 градусов. Для купания в Байкале самый комфортный период — середина и конец июля, начало августа. Вода в озере в это время прогревается до 20 градусов, а в некоторых местах — даже до 24 градусов.
В июне на Байкале может быть достаточно прохладно — температура воздуха редко когда превышает 23 градуса. Нередкое явление — ветер, который может быть достаточно холодным. Купаться в июне в озере Байкал не рекомендуется — температура воды, как правило, ниже 10–12 градусов.
Некоторые туристы предпочитают проводить время на Байкале в конце лета, называя этот период бархатным сезоном. Действительно, в окрестностях озера в это время достаточно комфортно — ветра нет, зато есть солнце. Кроме того, именно к концу августа здесь поспевают ягоды и грибы.
Что касается зимы, то на Байкале довольно холодно — температура воздуха может опускаться до -30 градусов. Само озеро покрывается льдом, однако происходит это только в январе. Зато стоит лед до начала апреля. Далее он начинает постепенно таять, однако полностью лед сходит только в мае, а иногда и в июне.
Лучшее время для поездки на Байкал зимой — февраль и март. На озере в это время достаточно плотный, крепкий и при этом очень красивый лед. Морозы не очень суровые, а солнца становится больше, чем в декабре и в январе.
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