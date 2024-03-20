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Posted 20 марта, 06:06

Published 20 марта, 06:06

Modified 9 сентября, 20:23

Updated 9 сентября, 20:23

Когда лучше всего поехать на Эльбрус и чем там заняться

20 марта 2024, 06:06
Почему на Эльбрус хорошо ездить в любое время года? Что можно посмотреть на Эльбрусе и чем заняться? Советы опытных путешественников.

Что делать на Эльбрусе с ноября по май

Эльбрус — один из лучших отечественных горнолыжных курортов. Но сервис и отдых здесь недорогой по сравнению, например, с сочинскими горнолыжными курортами. Хотя Эльбрус не уступает им в качестве услуг, развитой инфраструктуре и великолепных пейзажах.

Лучшее время путешествий для любителей зимних развлечений — с ноября по май. Путешественники рекомендуют комплексы «Эльбрус-Азау» и «Чегет». Последний лучше выбирать профессионалам, новичкам и детям кататься там будет сложно. Учебный склон находится на поляне Азау — «Саби-парк».

Незабываемые ощущения подарит катание на канатной дороге — самой высокой в России и второй по высоте в Европе, достигающей 3847 м над уровнем моря. Из приятных развлечений в зимний сезон также стоит отметить конные прогулки в горы и посещение термальных источников «Гедуко».

Что делать на Эльбрусе в летний сезон

Летний туристический сезон в Приэльбрусье начинается примерно в середине мая и продолжается вплоть до октября. Это комфортное время для длительных прогулок и экскурсий к великолепным водопадам и рекам и для восхождения на вершины величественных гор. Здесь есть разработанные пешие и конные маршруты, рассчитанные на один день.

Самые популярные маршруты:

  • ущелье Терскол;
  • озеро Гижгит;
  • водопад Азау;
  • Басканское ущелье;
  • гора Чегет и озеро Донгуз-Орун;
  • озеро Сылтран-Кель;
  • водопад «Девичьи косы»;
  • Долина каменных грибов;
  • Поляна Нарзанов;
  • Царские водопады.

Некоторые путешественники шутят, что на Эльбрус приезжают для того, чтобы вкусно поесть. В этих словах есть доля правды. Мишленовских ресторанов здесь нет, зато есть разнообразные кафешки с местной кавказской кухней — чанахами, хычинами, сырами домашнего приготовления и, конечно, же традиционным шашлыком. С собой советуем прихватить из путешествия чайные наборы из местных трав, варенье из шишек, брусники и тархуна.

#Путешествия#Россия#Отдых#Все материалы авторов
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