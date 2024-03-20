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Posted 20 марта, 17:53

Published 20 марта, 17:53

Modified 9 сентября, 20:29

Updated 9 сентября, 20:29

Эксперт рассказал, как легко потерять квартиру при сдаче ее в аренду

Как не лишиться квартиры при сдачи в аренду — липовая схема

20 марта 2024, 17:53
Фото: 1MI
Эксперт рассказал, как легко потерять квартиру при сдаче ее в аренду

Эксперт рассказал, как легко потерять квартиру при сдаче ее в аренду

Потерять квартиру при сдаче квартиры в аренду легко — достаточно сдать ее в аренду.

Как можно потерять право собственности на квартиру

Купить квартиру в большинстве случаев трудно — необходимо накопить деньги, найти хороший вариант, потратить время на проверку и оформление документов. А вот потерять жилье легко — достаточно сдать его в аренду.

Автор канала Простая Недвижимость Сергей Васильевич рассказал, как можно лишиться квартиры, когда решили на ней заработать.

Чаще всего мошенники перепродают квартиры, которые берут в аренду на длительный срок. Если с липовым паспортом это сделать сложнее, так как личный документ обладает высокой защитой, то с доверенностью — не составляет проблем.

Как можно потерять право собственности на квартируКак можно потерять право собственности на квартиру
Как можно потерять право собственности на квартиру. Фото: 1MI

Доверенность на сдачу в аренду и продажу квартиры

Например, арендатор решил снимать квартиру у собственника жилья, но предупреждает, что будет сдавать ее посуточно. Для этого ему необходима доверенность для сдачи в субаренду и в таком документе будет оговорен пункт «без права продажи».

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Если такая доверенность попала в руки мошеннику, он обязательно сделает на ее базе фиктивную доверенность. Дело в том, что получить такой бланк не трудно. По форме нотариальные доверенности все одинаковы, как с точки зрения защиты, так и водяных знаков. Также до сих пор существуют компании, которые изготавливают печати по оттиску на документе. В итоге, у мошенника получается настоящий документ с похожими печатями и подписью, но с дополнительными полномочиями на право продажи недвижимости.

По фиктивному паспорту или доверенности можно получить выписку из ЕГРН, справку об отсутствии задолженности, выписку из домовой книги и иные документы. На сделку мошенники предъявляют оригинальные документы, что вызывает доверие к продавцу.

На объявления о продаже квартиры с хорошей скидкой всегда найдутся покупатели. При этом, объяснить отсутствие продавца всегда просто. Например, человек проживает за границей или уехал в длительную командировку, а квартиру необходимо продать срочно в течение недели. Соответственно, по такой схеме мошенники продают чужую недвижимость, забирают деньги и исчезают.

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Поймать таких мошенников, по словам эксперта, невозможно, если только не схватить его за руку. Так как настоящего паспорта не существует, то и найти человека по липовому документу — невозможно. Люди, которые проворачивают такие дела, знают на что идут и относятся к своей безопасности тщательным образом.

При этом, собственник не в курсе, что происходит за его спиной, так как он получает деньги. Но когда очередная выплата не поступает, хозяин начинает беспокоиться и при невозможности дозвониться до арендатора, приезжает в свою квартиру. Там, как выясняется, живут новые собственники, которые совсем недавно приобрели жилье.
Фото: 1MI

При такой ситуации для владельца недвижимости начинается самая трудная задача. Необходимо подать в суд и доказать, что квартира не продавалась и деньги не были получены, а регистрационные действия были совершены мошенником, которому сдали квартиру в найм. Доказать свою правоту в данном случае сложно, особенно если от мошенника не осталось никаких доказательств его существования.

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Потенциальные жертвы квартирных мошенников

В числе лиц, кто чаще всего попадается на удочку мошенников являются:

  • единоличные собственники жилья, так как подделать документы на одного человека гораздо проще;
  • собственники возрастной категории, не имеющие аккаунта на Госуслугах;
  • если собственник сдал квартиру и уехал на длительный срок.
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#Эмилия Шпилева#Общество#Видео#Недвижимость#Жилье
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