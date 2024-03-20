Как не лишиться квартиры при сдачи в аренду — липовая схема

Posted 20 марта, 17:53
Published 20 марта, 17:53
Modified 9 сентября, 20:29
Updated 9 сентября, 20:29
Купить квартиру в большинстве случаев трудно — необходимо накопить деньги, найти хороший вариант, потратить время на проверку и оформление документов. А вот потерять жилье легко — достаточно сдать его в аренду.
Автор канала Простая Недвижимость Сергей Васильевич рассказал, как можно лишиться квартиры, когда решили на ней заработать.
Чаще всего мошенники перепродают квартиры, которые берут в аренду на длительный срок. Если с липовым паспортом это сделать сложнее, так как личный документ обладает высокой защитой, то с доверенностью — не составляет проблем.
Например, арендатор решил снимать квартиру у собственника жилья, но предупреждает, что будет сдавать ее посуточно. Для этого ему необходима доверенность для сдачи в субаренду и в таком документе будет оговорен пункт «без права продажи».
Если такая доверенность попала в руки мошеннику, он обязательно сделает на ее базе фиктивную доверенность. Дело в том, что получить такой бланк не трудно. По форме нотариальные доверенности все одинаковы, как с точки зрения защиты, так и водяных знаков. Также до сих пор существуют компании, которые изготавливают печати по оттиску на документе. В итоге, у мошенника получается настоящий документ с похожими печатями и подписью, но с дополнительными полномочиями на право продажи недвижимости.
По фиктивному паспорту или доверенности можно получить выписку из ЕГРН, справку об отсутствии задолженности, выписку из домовой книги и иные документы. На сделку мошенники предъявляют оригинальные документы, что вызывает доверие к продавцу.
На объявления о продаже квартиры с хорошей скидкой всегда найдутся покупатели. При этом, объяснить отсутствие продавца всегда просто. Например, человек проживает за границей или уехал в длительную командировку, а квартиру необходимо продать срочно в течение недели. Соответственно, по такой схеме мошенники продают чужую недвижимость, забирают деньги и исчезают.
Поймать таких мошенников, по словам эксперта, невозможно, если только не схватить его за руку. Так как настоящего паспорта не существует, то и найти человека по липовому документу — невозможно. Люди, которые проворачивают такие дела, знают на что идут и относятся к своей безопасности тщательным образом.
При этом, собственник не в курсе, что происходит за его спиной, так как он получает деньги. Но когда очередная выплата не поступает, хозяин начинает беспокоиться и при невозможности дозвониться до арендатора, приезжает в свою квартиру. Там, как выясняется, живут новые собственники, которые совсем недавно приобрели жилье.
При такой ситуации для владельца недвижимости начинается самая трудная задача. Необходимо подать в суд и доказать, что квартира не продавалась и деньги не были получены, а регистрационные действия были совершены мошенником, которому сдали квартиру в найм. Доказать свою правоту в данном случае сложно, особенно если от мошенника не осталось никаких доказательств его существования.
В числе лиц, кто чаще всего попадается на удочку мошенников являются:
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14