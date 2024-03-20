Как не лишиться квартиры при сдачи в аренду — липовая схема

Если такая доверенность попала в руки мошеннику, он обязательно сделает на ее базе фиктивную доверенность. Дело в том, что получить такой бланк не трудно. По форме нотариальные доверенности все одинаковы, как с точки зрения защиты, так и водяных знаков. Также до сих пор существуют компании, которые изготавливают печати по оттиску на документе. В итоге, у мошенника получается настоящий документ с похожими печатями и подписью, но с дополнительными полномочиями на право продажи недвижимости.