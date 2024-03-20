Как искусство маленьких шагов помогает достигать больших целей

Posted 20 марта, 09:36
Published 20 марта, 09:36
Modified 9 сентября, 20:25
Updated 9 сентября, 20:25
В чем заключается это искусство и как оно помогает достигать больших целей в жизни? Объясним суть этого метода достижения целей в сегодняшнем материале.
Именно то, на чем мы сосредотачиваем свое внимание и в чем мы заинтересованы, становится источником нашей энергии и активности. О чем человек думает, тем он и становится.
Пока мы убиваем время — время убивает нас. Это важно помнить и, двигаясь к достижению цели, тратить каждую минуту с пользой.
Часто мы рефлексируем о прошлом или мечтаем о будущем, забывая, что жить нужно сейчас. Важно осознать текущий момент и прикладывать усилия для достижения цели именно в эту минуту.
Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Трудности и проблемы на пути к достижению цели — ценный опыт. Поэтому пора вступить на этот тернистый путь и начинать «набивать шишки».
Не нужно привыкать жить в мире иллюзий. Гораздо полезнее принять горькую правду и подумать, что можно сделать, чтобы изменить сложившуюся ситуацию.
Снова приведем цитату Экзюпери: «Я знаю, что многие проблемы решаются, если ничего не предпринимать, так научи меня терпению». Не стоит переживать по пустякам, это лишний расход энергии на пути к достижению цели.
На пути к успеху очень важно присутствие надежного попутчика. Главное — самому научиться быть верным другом и помощником другому человеку. Тогда и трудности на пути к достижению цели не покажутся столь пугающими и задачи легко решатся.
Тот, кто не хочет и не делает добра другим, никогда не получит помощи от Вселенной. Готовность прийти на помощь — важная часть самосовершенствования на пути к достижению цели.
Если люди, которые находятся рядом, еще не научились, несмотря ни на что, добиваться желаемого, покажите им личный пример, результат собственной работы над собой. Метод чтения скучных проповедей здесь не подойдет.
Часто мы распыляемся на мелкие желания, отвлекаясь от большой цели. Как девочка из мультфильма «Цветик-семицветик», мы начинаем исполнять свои сиюминутные хотелки, даже не замечая, они не приносят пользы.
Шаги к победе могут быть маленькими и постепенными, важнее всего, чтобы они были постоянными. Разбивая большую цель на мелкие ежедневные задачи, можно достичь впечатляющих результатов.
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