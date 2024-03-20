Дом или квартира: какие плюсы и минусы для покупки или съема

Удобная транспортная доступность: многоквартирные дома планируются с учетом удобства доступа как на автомобиле, так и на общественном транспорте. Это особенно важно для тех, кто ежедневно нуждается в поездках на работу или доставке детей в учебные заведения.

Развитая торговая и социальная инфраструктура: в городских многоквартирных комплексах обычно имеется более широкий выбор магазинов, банков, школ, поликлиник и мест для проведения досуга, что повышает комфорт и привлекательность жизни в квартире.