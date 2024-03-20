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Posted 20 марта, 05:05

Published 20 марта, 05:05

Modified 9 сентября, 20:22

Updated 9 сентября, 20:22

Что делать, если есть партнер, но тянет к другому человеку, отвечает психолог

Что делать, если есть партнер, но тянет к другому человеку, отвечает психолог

20 марта 2024, 05:05
Фото: Изображение Midjourney
Что делать, если есть партнер, но тянет к другому человеку, отвечает психолог
Стоит ли заканчивать нынешние отношения, если вас тянет к другому? Почему мы влюбляемся в других, даже если находимся в отношениях? Мнение психолога.

Почему тянет к другому — ищем причины

Для начала давайте определимся, почему у вас возникло чувство к другому человеку и почему вас тянет не к партнеру. Причин может быть несколько:

  • Отсутствие романтики. Даже в самых страстных и романтичных отношениях со временем наступает затишье, и всё чаще разговоры сводятся к бытовым вопросам. Если появляется другой человек, общение с которым обещает прелести конфетно-букетного периода, то удержаться от новых отношений сложно.
  • Нет страсти. Вам стабильно, надежно, комфортно, уютно и приятно находиться в нынешних отношениях. Но не более. Сильной страсти и чувств нет. В конце концов природа возьмет своё и вас начнет тянуть к другим — сильные чувства сложно контролировать.
  • Не твой человек. Изначально вам было очень хорошо вместе: объединял ли вас секс или просто приятное времяпровождение — неважно. Но со временем оказалось, что ваши интересы разные. Вы начинаете искать родство душ в других, вас тянет к тем, кто больше разделяет ваши интересы.

Подумайте, возможно, причина того, что вас тянет к другому, просто начало нового этапа в жизни. Ваши предыдущие отношения сошли на нет, и пришло время идти дальше.

Подумайте, возможно, причина того, что вас тянет к другому, просто начало нового этапа в жизни.Подумайте, возможно, причина того, что вас тянет к другому, просто начало нового этапа в жизни.
Подумайте, возможно, причина того, что вас тянет к другому, просто начало нового этапа в жизни.. Фото: Изображение Midjourney

Как поступить, если тянет к другому человеку

Не поддавайтесь сиюминутным эмоциям и не паникуйте. Испытывать симпатию к другим, даже находясь в счастливых отношениях, абсолютно нормально. Иное дело, если вас тянет к другим людям постоянно — в этом случае, возможно, вам не хватает близости с партнером или чувства защищенности, поэтому вы начинаете искать их на стороне. В этом случае вам не обойтись без совета опытного психолога.

Если вы не уверены в своих чувствах и не можете до конца в них разобраться, не совершайте необдуманные действия. Легкий флирт может перерасти в серьезную ситуацию и принести неприятности и вам, и партнеру. Не стоит действовать за спиной партнера — если вы считаете, что это не сиюминутное увлечение, то лучше разорвать нынешние отношения и честно сообщить об этом партнеру.

#Здоровье#Любовь#Семья#Все материалы авторов#Психология
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