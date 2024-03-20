Что делать, если есть партнер, но тянет к другому человеку, отвечает психолог

Если вы не уверены в своих чувствах и не можете до конца в них разобраться, не совершайте необдуманные действия. Легкий флирт может перерасти в серьезную ситуацию и принести неприятности и вам, и партнеру. Не стоит действовать за спиной партнера — если вы считаете, что это не сиюминутное увлечение, то лучше разорвать нынешние отношения и честно сообщить об этом партнеру.