Что делать, если есть партнер, но тянет к другому человеку, отвечает психолог

Posted 20 марта, 05:05
Published 20 марта, 05:05
Modified 9 сентября, 20:22
Updated 9 сентября, 20:22
Для начала давайте определимся, почему у вас возникло чувство к другому человеку и почему вас тянет не к партнеру. Причин может быть несколько:
Подумайте, возможно, причина того, что вас тянет к другому, просто начало нового этапа в жизни. Ваши предыдущие отношения сошли на нет, и пришло время идти дальше.
Не поддавайтесь сиюминутным эмоциям и не паникуйте. Испытывать симпатию к другим, даже находясь в счастливых отношениях, абсолютно нормально. Иное дело, если вас тянет к другим людям постоянно — в этом случае, возможно, вам не хватает близости с партнером или чувства защищенности, поэтому вы начинаете искать их на стороне. В этом случае вам не обойтись без совета опытного психолога.
Если вы не уверены в своих чувствах и не можете до конца в них разобраться, не совершайте необдуманные действия. Легкий флирт может перерасти в серьезную ситуацию и принести неприятности и вам, и партнеру. Не стоит действовать за спиной партнера — если вы считаете, что это не сиюминутное увлечение, то лучше разорвать нынешние отношения и честно сообщить об этом партнеру.
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