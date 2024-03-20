Чем известен Василий Уткин: биография, личная жизнь и причина смерти

Сам Уткин прокомментировал свое состояние как «оставляющее желать лучшего», но заявил, что у него нет атеросклероза и он контролирует свое здоровье. Родные и близкие утверждают, что всего за несколько дней до смерти он хорошо себя чувствовал и ни на что не жаловался.