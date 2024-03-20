Чем известен Василий Уткин: биография, личная жизнь и причина смерти

Posted 20 марта, 11:19
Published 20 марта, 11:19
Modified 9 сентября, 20:27
Updated 9 сентября, 20:27
Родилась будущая звезда российской спортивной журналистики в Балашихе. Он вырос в интеллигентной семье врача и ученого-физика. Уткин-старший не смог передать по наследству сыну любовь к точным наукам, зато, как утверждал сам Василий, передал язвительный характер и острый язык. А еще — любовь к футболу, которая и предопределила всю дальнейшую жизнь Василия.
Юные годы Уткина не отличались от жизни его современников — пионерия, комсомол, вожатый в пионерлагере, поступление после школы в вуз. Еще школьником парень увлекся чтением, и это повлияло на выбор учебного заведения — Василий поступил в Московский пединститут, чтобы стать преподавателем русского языка и литературы. Однако до получения диплома дело так и не дошло.
Уже на четвертом курсе вуза молодой человек увлекся журналистикой и устроился на первую работу — спортивным комментатором. Учеба была заброшена, и он сосредоточился на журналистской карьере.
У легендарного комментатора нет детей, и он ни разу в жизни не был связан узами официального брака. Однако СМИ уверяют, что Уткин в молодости пытался создать семью, но этот опыт был неудачным. Поэтому ведущий разочаровался в отношениях и всю жизнь прожил один, если не считать енота, который разделял с ним одиночество последние годы.
Об избранницах Василия известно немного. Первой из них была некая модель по имени Наталья, с которой, по слухам, он даже прожил какое-то время. Позже в жизни ведущего появилась еще одна Наталья, работавшая журналисткой на телевидении. Но она тоже покинула молодого человека, предпочтя отношения с защитником ЦСКА Сергеем Игнашевичем.
Ходили слухи, что Василий остро переживал отсутствие семьи и сокрушался, что у него нет детей. Возможно, поэтому все нерастраченные силы Уткин отдал работе, став одним из лучших отечественных спортивных комментаторов.
Свой первый настоящий опыт в качестве журналиста Василий получил в проекте «Политбюро» Александра Политковского, куда его взяли младшим редактором. Именно момент, когда он пришел на работу в студию программы «Взгляд» 17 марта 1989 года, Уткин считал точкой отсчета своей 35-летней карьеры спортивного журналиста.
Затем он перешел в программу «Красный квадрат», но взлет его карьеры как спортивного журналиста связан с каналом НТВ. Туда молодой человек пришел весной 1994 года в качестве корреспондента новостных программ, но уже через несколько месяцев стал автором и главным ведущим проекта «Футбольный клуб».
Молодой человек сразу же завоевал сердца футбольных болельщиков. Безупречная речь, колкие, но точные замечания, нестандартный подход к комментированию, смелые и дерзкие репортажи не только принесли Уткину популярность среди футбольных фанатов, но и помогли быстро создать репутацию неординарного и умного журналиста среди коллег.
Самым большим признанием его заслуг стала премия «ТЭФИ», которой он был награжден как лучший спортивный комментатор. Креативный журналист удостаивался ее дважды — в 2004 и 2005 годах. В карьере культового спортивного журналиста мировые и европейские чемпионаты, несколько финалов Лиги чемпионов и Кубка УЕФА, Олимпиады в Нагано, Пекине, Атланте, Турине, Афинах, Лондоне.
Пиком административной карьеры Василия стала должность главного редактора спортивных телеканалов «НТВ-Плюс». Этот пост он занимал пять лет, до середины 2015 года.
Тогда было принято решение о создании нового спортивного канала «Матч ТВ», который должна была курировать Тина Канделаки. Это стало серьезным ударом для Уткина. Ведь создание спортивной дирекции «НТВ-Плюс» он считал главным своим детищем. Разразился серьезный конфликт между Тиной Канделаки и легендарным ведущим, приведший к закрытию спортивной дирекции и увольнению Василия и всей его команды с НТВ.
Некоторое время Уткин продолжал работать спортивным комментатором на других каналах — «Первом канале», «Евроспорте», РБК. Однако больше нигде не задерживался надолго. А в 2018 году его даже пригласили комментатором на чемпионат мира, но вскоре выгнали оттуда, так и не объяснив причину.
В последние годы культовый спортивный комментатор сконцентрировался на ведении собственных блогов, руководил любительскими спортклубами, которые создал сам.
Харизматичный Уткин пробовал себя не только в спортивных проектах: как комментатор и ведущий он участвовал в телевизионных передачах «Большой вопрос», «Стенка на стенку», «Земля-Воздух», был членом жюри в КВН, игроком команды в шоу «Что? Где? Когда?».
Кроме того, Василий снимался в кинопроектах «Квартета И» — в фильмах «День выборов» и День выборов — 2», первой части кинофраншизы «О чем говорят мужчины».
Легендарный журналист выпустил две собственные книги о своем любимом футболе: «Суета вокруг мяча» и «Играйте в футбол! Записки спортивного комментатора».
Состояние здоровья отечественного комментатора начало вызывать опасения еще в конце нулевых. Он никогда не отличался стройностью, но тогда резко набрал лишние килограммы — поговаривают, что его вес перевалил за 215 кг, что при почти двухметровом росте Василия было катастрофическим.
Всю жизнь Уткин боролся с лишним весом, но при похудении никогда не мог долго удержать результат. Он даже сделал бариатрическую операцию — урезание желудка, что позволило уменьшить вес почти вдвое. Но проблемы всё равно возвращались.
По словам самого журналиста, ему не хватало силы воли справиться с избыточным весом — проблемы в личной жизни и карьере он заедал и очень мало двигался. В последнее время было замечено, что Василий практически не может встать с лавки во время спортивных матчей и еле передвигается.
Сам Уткин прокомментировал свое состояние как «оставляющее желать лучшего», но заявил, что у него нет атеросклероза и он контролирует свое здоровье. Родные и близкие утверждают, что всего за несколько дней до смерти он хорошо себя чувствовал и ни на что не жаловался.
19 марта 2024 года журналисту стало плохо, ему вызвали врачей и госпитализировали в больницу им. Пирогова. Однако реанимационные мероприятия ни к чему не привели — сердце легендарного комментатора остановилось. По предварительным оценкам медиков, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
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