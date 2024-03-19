Жертвы красоты: знаменитости, которых изуродовали пластические хирурги

Образ этой сексапильной француженки в 80-е будоражил воображение всех мужчин на планете. Но этого Беар оказалось недостаточно. В 27 лет она решила изменить форму губ. Результат ей не понравился, и она исправляла его снова и снова. Последствия оказались плачевными: актрису практически перестали снимать.