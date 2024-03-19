Жертвы красоты: знаменитости, которых изуродовали пластические хирурги

Posted 19 марта, 14:10
Published 19 марта, 14:10
Modified 9 сентября, 20:22
Updated 9 сентября, 20:22
Самые известные жертвы индустрии красоты в нашей подборке.
В 80-е Мелани Гриффит была невероятно популярной. Звезда гордилась яркой внешностью, которая в свое время помогла ей влюбить в себя голливудского мачо Антонио Бандераса. Но время стало брать свое. Желая удержать возле себя молодого мужа, знаменитость стала делать операцию за операцией. Результатом стало застывшее, похожее на маску лицо.
Образ этой сексапильной француженки в 80-е будоражил воображение всех мужчин на планете. Но этого Беар оказалось недостаточно. В 27 лет она решила изменить форму губ. Результат ей не понравился, и она исправляла его снова и снова. Последствия оказались плачевными: актрису практически перестали снимать.
Звезда телесериала «Твин Пикс» всегда отличалась изысканной красотой, которой восхищались многие голливудские мэтры, у актрисы был роман с Джеком Николсоном и Брюсом Уиллисом. Но в погоне за молодостью и большей привлекательностью Лара увлеклась пластикой. Знаменитость увеличила губы, сделала ряд подтяжек, инъекции ботокса — все это исказило некогда нежные черты.
Эффектная внешность актрисы в свое время очаровывала многих поклонников, ее даже называли ангельской. Но спустя годы, увидев новые фотографии знаменитости, многие ужаснулись: от былой красоты Ким ничего не осталось. Она вставила импланты в скулы, перетянула нитями овал лица, обколола лоб ботоксом.
Звезда фильма «Бриджит Джонс» удивила фанатов преображением в 2014 году, когда предстала на публике… с совершенно другим лицом. Судя по словам экспертов, Рене сделал блефаропластику, удалила комки Биша, применила филлеры и ботокс. Кстати, мнения о пластике знаменитости оказались спорными — многие зрители сочли, что актриса похорошела.
Топ-модель 80-х годов после многочисленных операций выглядит как персонаж из фильма ужасов, с грустью констатируют поклонники. Женщина за всю свою жизнь обращалась за помощью в эстетическую клинику десятки раз: переделывала не только лицо, но и тело. «Я живу ради пластической хирургии», — призналась она сама.
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