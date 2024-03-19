Сногсшибательные короткие женские стрижки, которые сейчас в тренде

Posted 19 марта, 05:00
Published 19 марта, 05:00
Modified 9 сентября, 20:20
Updated 9 сентября, 20:20
Короткий боб — простая, но одновременно с этим эффектная женская стрижка, которая не требует особого ухода. Кроме того, данный вариант подойдет абсолютно любым типам волос. А благодаря определенной форме короткий боб дает возможность сформировать прикорневой объем на макушке.
Пикси — еще более короткая разновидность и без того короткого боба. Эта женская прическа популярна у девушек, желающих поэкспериментировать со своей внешностью. Стрижка пикси может быть ультракороткой, асимметричной, каскадной и др. Она подходит под любой стиль, и не только молодым девушкам, но и женщинам более старшего возраста.
Каре — классическая женская стрижка на короткие волосы, которая неизменно остается в тренде. Она идеально подходит представительницам прекрасного пола, которые хотят коротко подстричься, но при этом не желают экспериментировать. Единственный минус каре — эта стрижка нуждается в укладке после каждого мытья головы.
Женская короткая стрижка бикси представляет собой нечто среднее между пикси и разновидностью боба — боб-каре. Внешне она напоминает каскадную стрижку с удлиненной челкой и выглядит достаточно аккуратно.
Стрижка кроп изначально была мужской, но со временем превратилась в женскую. Эта стрижка для коротких волос характеризуется длинными волосами на макушке и укороченными на висках и затылке. Такая стрижка популярна в основном у молодежи, предпочитающей спортивный стиль.
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