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Posted 19 марта, 05:00

Published 19 марта, 05:00

Modified 9 сентября, 20:20

Updated 9 сентября, 20:20

Сногсшибательные короткие женские стрижки, которые сейчас в тренде

Сногсшибательные короткие женские стрижки, которые сейчас в тренде

19 марта 2024, 05:00
Фото: Изображение Midjourney
Сногсшибательные короткие женские стрижки, которые сейчас в тренде
Короткие женские стрижки весьма популярны у россиянок, так как они эффектно смотрятся и просты в укладке. Кроме того, с их помощью легко можно подкорректировать форму лица, замаскировать недостатки и подчеркнуть достоинства.

Боб

Короткий боб — простая, но одновременно с этим эффектная женская стрижка, которая не требует особого ухода. Кроме того, данный вариант подойдет абсолютно любым типам волос. А благодаря определенной форме короткий боб дает возможность сформировать прикорневой объем на макушке.

Короткий боб — простая, но одновременно с этим эффектная женская стрижкаКороткий боб — простая, но одновременно с этим эффектная женская стрижка
Короткий боб — простая, но одновременно с этим эффектная женская стрижка. Фото: Изображение Midjourney

Пикси

Пикси — еще более короткая разновидность и без того короткого боба. Эта женская прическа популярна у девушек, желающих поэкспериментировать со своей внешностью. Стрижка пикси может быть ультракороткой, асимметричной, каскадной и др. Она подходит под любой стиль, и не только молодым девушкам, но и женщинам более старшего возраста.

Пикси — еще более короткая разновидность и без того короткого бобаПикси — еще более короткая разновидность и без того короткого боба
Пикси — еще более короткая разновидность и без того короткого боба. Фото: 1MI
Пикси — еще более короткая разновидность и без того короткого бобаПикси — еще более короткая разновидность и без того короткого боба
Пикси — еще более короткая разновидность и без того короткого боба. Фото: Изображение Midjourney

Каре

Каре — классическая женская стрижка на короткие волосы, которая неизменно остается в тренде. Она идеально подходит представительницам прекрасного пола, которые хотят коротко подстричься, но при этом не желают экспериментировать. Единственный минус каре — эта стрижка нуждается в укладке после каждого мытья головы.

Каре — классическая женская стрижка на короткие волосыКаре — классическая женская стрижка на короткие волосы
Каре — классическая женская стрижка на короткие волосы. Фото: Изображение Midjourney
Каре — классическая женская стрижка на короткие волосыКаре — классическая женская стрижка на короткие волосы
Каре — классическая женская стрижка на короткие волосы. Фото: Изображение Midjourney

Бикси

Женская короткая стрижка бикси представляет собой нечто среднее между пикси и разновидностью боба — боб-каре. Внешне она напоминает каскадную стрижку с удлиненной челкой и выглядит достаточно аккуратно.

Стрижка бикси представляет собой нечто среднее между пикси и разновидностью боба — боб-кареСтрижка бикси представляет собой нечто среднее между пикси и разновидностью боба — боб-каре
Стрижка бикси представляет собой нечто среднее между пикси и разновидностью боба — боб-каре. Фото: 1MI

Кроп

Стрижка кроп изначально была мужской, но со временем превратилась в женскую. Эта стрижка для коротких волос характеризуется длинными волосами на макушке и укороченными на висках и затылке. Такая стрижка популярна в основном у молодежи, предпочитающей спортивный стиль.

Стрижка кроп изначально была мужской, но со временем превратилась в женскуюСтрижка кроп изначально была мужской, но со временем превратилась в женскую
Стрижка кроп изначально была мужской, но со временем превратилась в женскую. Фото: Изображение Midjourney
Стрижка кроп изначально была мужской, но со временем превратилась в женскуюСтрижка кроп изначально была мужской, но со временем превратилась в женскую
Стрижка кроп изначально была мужской, но со временем превратилась в женскую. Фото: Изображение Midjourney
#Красота#Мода#Все материалы авторов#Волосы
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