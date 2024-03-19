Сногсшибательные короткие женские стрижки, которые сейчас в тренде

Пикси — еще более короткая разновидность и без того короткого боба. Эта женская прическа популярна у девушек, желающих поэкспериментировать со своей внешностью. Стрижка пикси может быть ультракороткой, асимметричной, каскадной и др. Она подходит под любой стиль, и не только молодым девушкам, но и женщинам более старшего возраста.