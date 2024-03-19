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Posted 19 марта, 11:00

Published 19 марта, 11:00

Modified 9 сентября, 20:21

Updated 9 сентября, 20:21

Самые высокооплачиваемые голливудские актеры в 2023 году по версии Forbes

19 марта 2024, 11:00
Высокооплачиваемые актеры получают в Голливуде баснословные гонорары. Рассказываем, кто получает за роли больше всего и какие актеры вошли в рейтинг Forbes.

Адам Сэндлер

Внушительная часть доходов Сэндлера за 2023 год — гонорар за роль в «Убийстве в Париже». Его посмотрели, как было подсчитано, более 170 млн раз во всем мире. Кроме того, актер получал доход от участия в других проектах и в стендапах.

Марго Робби

Фильм «Барби», в котором актриса исполнила главную роль, обеспечил ей внушительный гонорар и позволил войти в топ-10 самых высокооплачиваемых актеров в 2023 году. Кроме того, Робби владеет собственной продюсерской компанией.

Том Круз

Топ Круз вошел в рейтинг самых высокооплачиваемых актеров Голливуда во многом благодаря участию в фильме «Миссия невыполнима». За него он получил внушительный гонорар и продолжает получать выплаты от абонентских приобретений и от стриминга.

Райан Гослинг

Райан Гослинг исполнил в фильме «Барби» роль второго плана, однако получил за нее крупный гонорар и вошел в рейтинг самых высокооплачиваемых актеров Голливуда в 2023 году. Кроме того, артист получает отчисления и от прослушиваний исполненной им песни.

Мэтт Дэймон

Войти в рейтинг самых высокооплачиваемых актеров Голливуда Мэтту Дэймону позволило участие в фильме «Оппенгеймер», где он сыграл роль второго плана, а также участие в проекте «Air: большой прыжок».

Дженнифер Энистон

Энистон получает гонорары как исполнительный продюсер и как актриса, участница проекта «Утреннее шоу». Кроме того, войти в рейтинг самых высокооплачиваемых актеров Голливуда ей позволило и участие в «Убийстве в Париже», в рекламе.

Леонардо ДиКаприо

Леонардо ДиКаприо получил крупный гонорар за участие в проекте «Убийцы цветочной луны» и прибыль от показа фильма на AppleTV+.

Джейсон Стэтхэм

В 2023 году актер принял участие сразу в трех крупных проектах, снялся в нескольких фильмах, в том числе у режиссера Гая Ричи.

Бен Аффлек

Бен Аффлек совмещает актерскую деятельность с бизнесом — владеет студией стартапов. В числе его работ в 2023 году — участие в фильме «Air: большой прыжок».

Дензел Вашингтон

Дензел Вашингтон вошел в рейтинг самых высокооплачиваемых актеров Голливуда благодаря участию в проекте «Великий уравнитель». Также он получает выплаты за те фильмы, в которых снимался ранее.

#Знаменитости#Кино#Все материалы авторов
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