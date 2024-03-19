Самые высокооплачиваемые голливудские актеры в 2023 году по версии Forbes

Posted 19 марта, 11:00
Published 19 марта, 11:00
Modified 9 сентября, 20:21
Updated 9 сентября, 20:21
Внушительная часть доходов Сэндлера за 2023 год — гонорар за роль в «Убийстве в Париже». Его посмотрели, как было подсчитано, более 170 млн раз во всем мире. Кроме того, актер получал доход от участия в других проектах и в стендапах.
Фильм «Барби», в котором актриса исполнила главную роль, обеспечил ей внушительный гонорар и позволил войти в топ-10 самых высокооплачиваемых актеров в 2023 году. Кроме того, Робби владеет собственной продюсерской компанией.
Топ Круз вошел в рейтинг самых высокооплачиваемых актеров Голливуда во многом благодаря участию в фильме «Миссия невыполнима». За него он получил внушительный гонорар и продолжает получать выплаты от абонентских приобретений и от стриминга.
Райан Гослинг исполнил в фильме «Барби» роль второго плана, однако получил за нее крупный гонорар и вошел в рейтинг самых высокооплачиваемых актеров Голливуда в 2023 году. Кроме того, артист получает отчисления и от прослушиваний исполненной им песни.
Войти в рейтинг самых высокооплачиваемых актеров Голливуда Мэтту Дэймону позволило участие в фильме «Оппенгеймер», где он сыграл роль второго плана, а также участие в проекте «Air: большой прыжок».
Энистон получает гонорары как исполнительный продюсер и как актриса, участница проекта «Утреннее шоу». Кроме того, войти в рейтинг самых высокооплачиваемых актеров Голливуда ей позволило и участие в «Убийстве в Париже», в рекламе.
Леонардо ДиКаприо получил крупный гонорар за участие в проекте «Убийцы цветочной луны» и прибыль от показа фильма на AppleTV+.
В 2023 году актер принял участие сразу в трех крупных проектах, снялся в нескольких фильмах, в том числе у режиссера Гая Ричи.
Бен Аффлек совмещает актерскую деятельность с бизнесом — владеет студией стартапов. В числе его работ в 2023 году — участие в фильме «Air: большой прыжок».
Дензел Вашингтон вошел в рейтинг самых высокооплачиваемых актеров Голливуда благодаря участию в проекте «Великий уравнитель». Также он получает выплаты за те фильмы, в которых снимался ранее.
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