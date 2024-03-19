Родителям на заметку: хитрости, которые помогут вернуть ребенку интерес к учебе

Posted 19 марта, 15:01
Published 19 марта, 15:01
Modified 9 сентября, 20:22
Updated 9 сентября, 20:22
Как же возродить у ученика тягу к знаниям? Вот что советуют психологи.
Школьник может охладеть к учебе по ряду причин: навалилась усталость, сменился учитель, пропустил много материала по болезни. Каковы бы ни были истоки проблемы, силовые методы воздействия тут недопустимы. Такой «способ» может спровоцировать еще большее отторжение от учебного
Чтобы у школьника вновь загорелись глаза от познания нового, заинтересуйте его необычным учебным экспериментом, сделайте вместе домашнее задание или лабораторную работу. Подойдите к процессу с креативом: можно решать примеры на скорость, а потом выдать ребенку сувенир или лакомство в качестве приза.
Всегда можно простимулировать сына или дочь какой-то масштабной целью — например, пообещать ему долгожданную поездку или день в аквапарке, если он исправит все оценки и нагонит упущенный за время отсутствия материал.
Это лишь кажется, что хвалить нужно только маленьких детей, которые делают самые первые шаги в учебе. Подростки нуждаются в одобрении не меньше. А еще не давайте ему сомневаться в себе: наблюдайте за ребенком и при малейших признаках неуверенности подбадривайте.
Даже если ваш ребенок решил стать блогером, не нужно хвататься за сердце и искать успокоительные капли. Поговорите с ним и убедите в том, что для охвата большой аудитории нужно получить образование, досконально понимать свою тему, разбираться в ней. Позвольте ему уделять время любимому хобби — постам, рилсам, монтажу роликов, но только после всех занятий и проверки выполненных заданий.
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