Родителям на заметку: хитрости, которые помогут вернуть ребенку интерес к учебе

Даже если ваш ребенок решил стать блогером, не нужно хвататься за сердце и искать успокоительные капли. Поговорите с ним и убедите в том, что для охвата большой аудитории нужно получить образование, досконально понимать свою тему, разбираться в ней. Позвольте ему уделять время любимому хобби — постам, рилсам, монтажу роликов, но только после всех занятий и проверки выполненных заданий.