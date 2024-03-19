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Posted 19 марта, 15:01

Published 19 марта, 15:01

Modified 9 сентября, 20:22

Updated 9 сентября, 20:22

Родителям на заметку: хитрости, которые помогут вернуть ребенку интерес к учебе

Родителям на заметку: хитрости, которые помогут вернуть ребенку интерес к учебе

19 марта 2024, 15:01
Фото: Изображение Midjourney
Родителям на заметку: хитрости, которые помогут вернуть ребенку интерес к учебе
Вы вдруг заметили, что ваш ребенок перестал с восхищением рассказывать о новой, пройденной в школе теме и сократил время на подготовку к урокам, возможно, у него пропал интерес к учебе. Если на это не обратить должного внимания, школьник рискует серьезно отстать от программы.

Как же возродить у ученика тягу к знаниям? Вот что советуют психологи.

Не заставляйте учиться из-под палки

Школьник может охладеть к учебе по ряду причин: навалилась усталость, сменился учитель, пропустил много материала по болезни. Каковы бы ни были истоки проблемы, силовые методы воздействия тут недопустимы. Такой «способ» может спровоцировать еще большее отторжение от учебного

Школьник может охладеть к учебе по ряду причин: навалилась усталость, сменился учитель, пропустил много материала по болезниШкольник может охладеть к учебе по ряду причин: навалилась усталость, сменился учитель, пропустил много материала по болезни
Школьник может охладеть к учебе по ряду причин: навалилась усталость, сменился учитель, пропустил много материала по болезни. Фото: Изображение Midjourney

Найдите мотивацию

Чтобы у школьника вновь загорелись глаза от познания нового, заинтересуйте его необычным учебным экспериментом, сделайте вместе домашнее задание или лабораторную работу. Подойдите к процессу с креативом: можно решать примеры на скорость, а потом выдать ребенку сувенир или лакомство в качестве приза.

Обозначьте стимул

Всегда можно простимулировать сына или дочь какой-то масштабной целью — например, пообещать ему долгожданную поездку или день в аквапарке, если он исправит все оценки и нагонит упущенный за время отсутствия материал.

Всегда можно простимулировать сына или дочь какой-то масштабной цельюВсегда можно простимулировать сына или дочь какой-то масштабной целью
Всегда можно простимулировать сына или дочь какой-то масштабной целью. Фото: Изображение Midjourney

Не забывайте хвалить

Это лишь кажется, что хвалить нужно только маленьких детей, которые делают самые первые шаги в учебе. Подростки нуждаются в одобрении не меньше. А еще не давайте ему сомневаться в себе: наблюдайте за ребенком и при малейших признаках неуверенности подбадривайте.

Развивайте ребенка в том направлении, в котором он хочет

Даже если ваш ребенок решил стать блогером, не нужно хвататься за сердце и искать успокоительные капли. Поговорите с ним и убедите в том, что для охвата большой аудитории нужно получить образование, досконально понимать свою тему, разбираться в ней. Позвольте ему уделять время любимому хобби — постам, рилсам, монтажу роликов, но только после всех занятий и проверки выполненных заданий.

#Общество#Образование#Обучение#Семья#Все материалы авторов#Школа#Психология
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