Рай для серферов: где покататься на доске в Приморье

Преимущества бухты Триозерье для тех, кто занимается серфингом, — это прозрачная и чистая вода, живописные пейзажи, в том числе белоснежные скалы. Любители серфинга останавливаются здесь в палатках, в кемпингах, а также в частных домах. Кстати, именно в этой бухте несколько лет назад проводился чемпионат России по серфингу.