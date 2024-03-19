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Posted 19 марта, 03:00

Published 19 марта, 03:00

Modified 9 сентября, 20:19

Updated 9 сентября, 20:19

Рассказываем о лучших местах для серфинга в Приморье

Рай для серферов: где покататься на доске в Приморье

19 марта 2024, 03:00
Фото: Изображение Midjourney
Рассказываем о лучших местах для серфинга в Приморье
Серфинг стал любимым хобби для многих россиян. Покататься на доске можно, не покидая пределы страны, например, в Приморье. Рассказываем о лучших местах для серфинга в этом регионе.

Бухта Триозерье

Название этой бухты обусловлено ее расположением — буквально рядом с берегом сосредоточено сразу несколько озер. Местный пляж известен как музыкальный — песок на нем, если идти по нему, начинает издавать красивые звуки.

Преимущества бухты Триозерье для тех, кто занимается серфингом, — это прозрачная и чистая вода, живописные пейзажи, в том числе белоснежные скалы. Любители серфинга останавливаются здесь в палатках, в кемпингах, а также в частных домах. Кстати, именно в этой бухте несколько лет назад проводился чемпионат России по серфингу.

Бухта Ахлестышева

Это место, облюбованное поклонниками серфинга, находится на острове Русский, то есть в пределах Владивостока. Для серферов здесь есть буквально все, начиная с лагеря для спортсменов и заканчивая школой, где обучают катанию на доске. Лагерь работает в теплое время года, весной и летом.

Бухта Ахлестышева располагает всей инфраструктурой, необходимой для занятий серфингом. Кроме того, здесь исключительно благоприятные условия для катания на доске — внушительные по высоте волны, ветер, большой спорт.

Бухта Чернышева

Чтобы добраться до этого места из центра Владивостока, потребуется порядка часа. Бухта находится между мысами, которые уходят прямо в воду. Любители серфинга в числе преимуществ этого места отмечают его дно, которое имеет неоднородную и неровную структуру. Таким образом, волны здесь имеют разную высоту, что идеально для катания. Вода в заливе прозрачная, а спуск к ней отличается плавностью.

Бухта Ливадия

Эта бухта находится рядом с Находкой, то есть на севере региона. Любители серфинга высоко оценивают местный пляж и мягкое, комфортное дно. Бухта Ливадия достаточно широкая, поэтому волны здесь практически всегда высокие и сильные.

Поклонники серфинга, приезжающие в бухту Ливадия, останавливаются здесь в кемпинге и попутно наслаждаются живописными пейзажами.

Зарубино

Эта бухта расположена на юге региона. Для серфинга она подходит идеально — за счет длинных и плавных волн, которые формируются благодаря пляжу, каменистому и неоднородному.

Щитовая

Щитовая — одно из названий бухты Горностай, расположенной в Уссурийском заливе, в западной части. Любители серфинга отмечают чистоту местного пляжа, хорошее дно, а также живописные пейзажи.

#Путешествия#Отдых#Все материалы авторов
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