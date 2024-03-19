Подойдут каждому — топовые текстурные стрижки сезона-2024

Стрижки с неровным срезом хорошо подойдут людям с любым типом волос. Они рекомендованы обладательницам тонких редких прядей, которым придают желанный объем. На укладку пушащихся волос будет нужно много времени, но это не слишком большая проблема, если учесть, что легкая небрежность образа сейчас в тренде. Локоны будут выглядеть живыми и густыми, особенно, если отказаться от длинных вариантов.