Подойдут каждому — топовые текстурные стрижки сезона-2024

Posted 19 марта, 09:08
Published 19 марта, 09:08
Modified 9 сентября, 19:25
Updated 9 сентября, 19:25
Для прямых или вьющихся коротких волос отлично подойдет каскад. Пряди разной длины надолго останутся объемными на затылке и в районе скул.
Эта стрижка приобрела популярность благодаря британскому парикмахеру Видалу Сассуну, который изобрел ее еще в далеких 70-х. С тех пор каскад почти не сходит с модных пьедесталов. Примечательно, что короткий каскад имеет разные модельные вариации: «гаврош», «маллет», «вулфкат». Все их объединяет подчеркнутая текстурность прядей.
«Шегги» — более экстремальный вариант, который подразумевает максимальную небрежность прядей. Ее ввела в моду Джейн Фонда, появившаяся с короткими волосами в фильме «Клют». Позже стрижка вышла из моды, но Мэг Райан возродила эффектный тренд и теперь можно смело устраивать «беспорядок» на голове, не боясь быть немодной. Тем более что этот вариант подойдет всем.
Поклонницам нежных, женственных причесок подойдет «итальянка». Это вариант каскада на средние волосы, который, как правило, выполняется с челкой. Автор этой стрижки, как несложно догадаться, итальянец — парикмахер Арланду Тосси.
Многослойность в 2024 году обрел и боб — в тренде асимметрия для коротких волос и легкая растрепанность на длинных. Актуальна весенняя по-парижски изящная небрежность. Если волосы ухоженные и здоровые, такой бунтарский стиль определенно будет к лицу юной девушке и зрелой женщине.
Текстурные стрижки со множеством слоев разной длины подойдут без преувеличения всем и смотрятся выигрышно в любом цвете. Главное — правильно подобрать длину и форму челки. При укладывании прически в домашних условиях важно подчеркнуть объем и текстуру прядей. Это очень легко сделать с помощью укладочных средств.
Стрижки с неровным срезом хорошо подойдут людям с любым типом волос. Они рекомендованы обладательницам тонких редких прядей, которым придают желанный объем. На укладку пушащихся волос будет нужно много времени, но это не слишком большая проблема, если учесть, что легкая небрежность образа сейчас в тренде. Локоны будут выглядеть живыми и густыми, особенно, если отказаться от длинных вариантов.
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