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Posted 19 марта, 09:08

Published 19 марта, 09:08

Modified 9 сентября, 19:25

Updated 9 сентября, 19:25

Шикарные текстурные стрижки, которые подойдут всем

Подойдут каждому — топовые текстурные стрижки сезона-2024

19 марта 2024, 09:08
Фото: yapokupayu.ru, she-win.ru,
Шикарные текстурные стрижки, которые подойдут всем
Градуировка, рваные пряди, текстурность — признаки современной стрижки. Однако не все решаются на резкие изменения во внешности, опасаясь, что будут выглядеть нелепо. Если вы переживаете, подойдет ли вам стильная текстурная стрижка, — сегодняшний материал точно для вас!

Модные текстурные стрижки волос

Для прямых или вьющихся коротких волос отлично подойдет каскад. Пряди разной длины надолго останутся объемными на затылке и в районе скул.

Стрижки: «гаврош», «маллет», «вулфкат»

Эта стрижка приобрела популярность благодаря британскому парикмахеру Видалу Сассуну, который изобрел ее еще в далеких 70-х. С тех пор каскад почти не сходит с модных пьедесталов. Примечательно, что короткий каскад имеет разные модельные вариации: «гаврош», «маллет», «вулфкат». Все их объединяет подчеркнутая текстурность прядей.

Стрижка «Шегги»

«Шегги» — более экстремальный вариант, который подразумевает максимальную небрежность прядей. Ее ввела в моду Джейн Фонда, появившаяся с короткими волосами в фильме «Клют». Позже стрижка вышла из моды, но Мэг Райан возродила эффектный тренд и теперь можно смело устраивать «беспорядок» на голове, не боясь быть немодной. Тем более что этот вариант подойдет всем.

Стрижка «Итальянка»

Поклонницам нежных, женственных причесок подойдет «итальянка». Это вариант каскада на средние волосы, который, как правило, выполняется с челкой. Автор этой стрижки, как несложно догадаться, итальянец — парикмахер Арланду Тосси.

Многослойный боб

Многослойность в 2024 году обрел и боб — в тренде асимметрия для коротких волос и легкая растрепанность на длинных. Актуальна весенняя по-парижски изящная небрежность. Если волосы ухоженные и здоровые, такой бунтарский стиль определенно будет к лицу юной девушке и зрелой женщине.

Виктория БекхэмВиктория Бекхэм
Виктория Бекхэм. Фото: yapokupayu.ru

Кому подойдет текстурная стрижка

Текстурные стрижки со множеством слоев разной длины подойдут без преувеличения всем и смотрятся выигрышно в любом цвете. Главное — правильно подобрать длину и форму челки. При укладывании прически в домашних условиях важно подчеркнуть объем и текстуру прядей. Это очень легко сделать с помощью укладочных средств.

Стрижки с неровным срезом хорошо подойдут людям с любым типом волос. Они рекомендованы обладательницам тонких редких прядей, которым придают желанный объем. На укладку пушащихся волос будет нужно много времени, но это не слишком большая проблема, если учесть, что легкая небрежность образа сейчас в тренде. Локоны будут выглядеть живыми и густыми, особенно, если отказаться от длинных вариантов.

#Алина Ибрагимова#Красота#Все материалы авторов#Волосы
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