«Почему я не худею»: как формируется пищевая зависимость

Posted 19 марта, 13:06
Published 19 марта, 13:06
Modified 9 сентября, 20:21
Updated 9 сентября, 20:21
Медики считают, что пищевое поведение формируется под воздействием нескольких факторов — психологических, биологических, а также под воздействием среды. Есть и дополнительные, которые позволяют более точно диагностировать пищевую зависимости
Это психологический фактор, который появляется в глубоком детстве, например, в результате полученной травмы. Человек не знает, как справиться с ее последствиями, и пытается «глушить» внутреннюю боль едой.
Триггеры — это различные ситуации. К примеру, ребенка в детстве могли дразнить за лишний вес, и он становится убежденным в том, что все его проблемы и неудачи — именно от полноты. Сюда же можно отнести стандарты красоты, которые навязывают реклама, общество.
К таким факторам относится, например, тревожность, которая может только усиливать пищевую зависимость и, соответственно, мешать избавиться от лишнего веса, если он есть.
Борьба с пищевой зависимостью — долгий и сложный путь, который необходимо проходить при участии медиков. Однако многое зависит и от самого человека. К примеру, желательно научиться отличать так называемый ложный голод от настоящего, фиксировать чувство насыщения при употреблении пищи — это поможет не переедать.
Очень важно следить, как именно определенные продукты влияют на самочувствие, активность. Это позволит исключать из рациона те продукты, которые влияют на организм явно негативно, например, вызывают сонливость, лишают энергии.
Необходимо также пересмотреть рацион питания, включив в него полезные продукты. На выработку привычки питаться правильно уйдет некоторое время, однако в дальнейшем придерживаться ее будет очень легко. Для того чтобы пищевая зависимость не возвращалась, желательно исключать стрессовые ситуации или научиться реагировать на них спокойно, справляться с переживаниями не за счет употребления пищи, а физических нагрузок. Важно также и нормализовать сон, придерживаться режима отдыха.
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