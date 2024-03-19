«Почему я не худею»: как формируется пищевая зависимость

Необходимо также пересмотреть рацион питания, включив в него полезные продукты. На выработку привычки питаться правильно уйдет некоторое время, однако в дальнейшем придерживаться ее будет очень легко. Для того чтобы пищевая зависимость не возвращалась, желательно исключать стрессовые ситуации или научиться реагировать на них спокойно, справляться с переживаниями не за счет употребления пищи, а физических нагрузок. Важно также и нормализовать сон, придерживаться режима отдыха.