Как убедить начальника повысить зарплату и что делать при отказе

Спросите у вашего начальства причины отказа и запросите конструктивную обратную связь о том, что вам необходимо сделать, чтобы достичь повышения в будущем. Это поможет вам понять, в чем именно кроется проблема, и определить шаги для улучшения вашей ситуации.

Подумайте о возможных альтернативах для повышения вашей стоимости в компании. Это могут быть дополнительные обязанности, профессиональное обучение или тренинги, участие в проектах или командных инициативах.

На основе полученной обратной связи разработайте план действий для улучшения своей производительности и достижения результатов, которые будут оценены вашим начальством. Установите конкретные цели и меры успеха для себя.

Подготовьтесь к следующему запросу: если вы уверены в своей ценности для компании и продолжаете стремиться к повышению зарплаты, подготовьтесь к следующему запросу. Работайте на повышение своей производительности, достижений и профессиональных навыков, чтобы сделать более убедительный аргумент в пользу повышения.