Как правильно умываться: раскрыли секрет очищения кожи кореянок — принцип 4-2-4

Posted 19 марта, 12:16
Published 19 марта, 12:16
Modified 9 сентября, 20:22
Updated 9 сентября, 20:22
По сути, способ правильного умывания 4-2-4 — обычная уходовая процедура за кожей лица, включающая комплексное воздействие на верхние слои кожных покровов и их очищение. Принцип метода скрыт в названии: 4 минуты на лицо наносится гидрофильное масло, 2 минуты — гель либо пенка и еще 4 минуты — попеременное умывание горячей и холодной водой.
Для лучшего эффекта процедуру правильного ухода по-корейски лучше повторять дважды в день — утром после сна и вечером.
По мнению косметологов, корейский принцип правильного умывания подойдет женщинам с любым типом кожи. Однако стоит быть осторожными на этапе контрастного умывания: кожа с куперозом может сильно покраснеть из-за перепадов температур, а излишне жирная подвержена сильной выработке подкожного сала.
С помощью ватного диска с мицеллярной водой удалите остатки макияжа, если таковые имеются. Капните немного гидрофильного масла на сухие ладони и осторожными массажными движениями нанесите на кожу лица. Лицо обязательно должно быть сухим!
Втирайте массажными движениями масло в течение 4 минут. Это необходимо для того, чтобы максимально расслабить лицевые мышцы, улучшить кровообращение и раскрыть поры. По истечении времени тщательно смойте масло теплой водой и насухо вытрите полотенцем.
Возьмите пенку для лица или гель и взбейте в ладонях до образования пены. Это поможет хорошо очистить поры и получить дополнительный эффект пилинга. Нанесите взбитую пенку на сухое лицо и промассируйте в течение двух минут.
Контрастное умывание начните с горячей воды — правильно это делать на протяжении двух минут. За это время поры расширятся и запустится процесс детоксикации кожи. Затем перейдите к водным процедурам холодной водой — тоже в течение двух минут. Таким образом, вы тонизируете кожу и закрываете поры.
После завершения процедуры не забудьте нанести на лицо тоник или уходовый крем.
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