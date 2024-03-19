Как правильно умываться: раскрыли секрет очищения кожи кореянок — принцип 4-2-4

Контрастное умывание начните с горячей воды — правильно это делать на протяжении двух минут. За это время поры расширятся и запустится процесс детоксикации кожи. Затем перейдите к водным процедурам холодной водой — тоже в течение двух минут. Таким образом, вы тонизируете кожу и закрываете поры.