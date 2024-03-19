Что нельзя есть в пост: подробный список продуктов и то, чем можно питаться

Овощи и фрукты: свежие овощи и фрукты, а также блюда из них, такие как салаты, супы, запеканки и фруктовые десерты.

Зерновые и хлебобулочные изделия: хлеб из нерафинированных зерен, каши, пшенка, рис, овес, ячмень, кукуруза, а также блины, оладьи и пироги на растительном масле.

Бобовые и масличные семена: горох, фасоль, чечевица, нут, а также блюда из них, такие как супы, каши, салаты и паштеты.

Орехи и сухофрукты: миндаль, грецкий орех, финики, изюм, чернослив, инжир и другие, которые можно добавлять в каши, выпечку и десерты.

Растительные масла: оливковое, подсолнечное, кукурузное и другие масла, которые используются для приготовления пищи.