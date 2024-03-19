newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 марта, 05:07

Published 19 марта, 05:07

Modified 9 сентября, 20:20

Updated 9 сентября, 20:20

Что нельзя есть в пост: подробный список продуктов и то, чем можно питаться

Что нельзя есть в пост: подробный список продуктов и то, чем можно питаться

19 марта 2024, 05:07
Фото: 1MI
В понедельник, 18 марта, наступил Великий пост, во время которого стоит отказаться от различных блюд. Что нельзя, а что стоит употреблять, в материале Newia.

Что нельзя есть в пост

В период поста обычно избегают следующих продуктов и блюд:

  1. Мясо: все виды мяса, включая говядину, свинину, птицу и охотничье мясо.
  2. Рыба: любые виды рыбы и морепродуктов.
  3. Молочные продукты: молоко, йогурт, творог, сыр и масло.
  4. Яйца: куриные яйца и продукты, включающие их в состав.
  5. Алкоголь: все виды алкогольных напитков, включая вино, пиво и крепкие спиртные напитки.

Питание во время поста

Во время поста обычно употребляют следующие продукты:

  1. Овощи и фрукты: все виды овощей и фруктов, свежие и приготовленные.
  2. Зерновые: хлеб и хлебобулочные изделия из нерафинированных зерен, такие как пшеница, рис, овес, ячмень и кукуруза.
  3. Бобовые и масличные семена: нут, чечевица, фасоль, горох, арахис, семена подсолнечника и тыквы.
  4. Орехи и сухофрукты: миндаль, грецкий орех, финики, изюм, чернослив, инжир и другие сушеные фрукты.
  5. Полезные жиры: растительные масла, такие как оливковое, подсолнечное и кукурузное масло.
  6. Зеленые листовые овощи: шпинат, капуста, салат, укроп, петрушка и другие.

Кроме того, некоторые люди могут употреблять рыбу в рамках рыбного поста, а также морепродукты, такие как кальмары или креветки.

Фото: 1MI

Какие блюда можно во время поста

Во время поста можно употреблять разнообразные блюда из следующих продуктов:

  1. Овощи и фрукты: свежие овощи и фрукты, а также блюда из них, такие как салаты, супы, запеканки и фруктовые десерты.

  2. Зерновые и хлебобулочные изделия: хлеб из нерафинированных зерен, каши, пшенка, рис, овес, ячмень, кукуруза, а также блины, оладьи и пироги на растительном масле.

  3. Бобовые и масличные семена: горох, фасоль, чечевица, нут, а также блюда из них, такие как супы, каши, салаты и паштеты.

  4. Орехи и сухофрукты: миндаль, грецкий орех, финики, изюм, чернослив, инжир и другие, которые можно добавлять в каши, выпечку и десерты.

  5. Растительные масла: оливковое, подсолнечное, кукурузное и другие масла, которые используются для приготовления пищи.

  6. Зеленые овощи и зелень: шпинат, капуста, салат, укроп, петрушка, базилик и другие зеленые овощи, которые могут использоваться в супах, салатах и гарнирах.

Это лишь небольшой перечень продуктов, которые можно употреблять во время поста. Разнообразие блюд и рецептов вегетарианской кухни позволяет наслаждаться вкусными и полезными блюдами в этот период.

Альтернативные блюда в пост

Мясо и рыба являются источником белка, который необходим для организма. Во время поста можно заменить эти продукты на бобовые (нут, чечевица, горох, маш) и продукты на их основе, а также на семена и орехи (грецкие, чиа, кедровые).

Фото: Изображение Midjourney

Для поддержания уровня белка в организме можно добавить в рацион гречневую, перловую или пшенную каши, а также соевые продукты (например, тофу). Кроме того, можно включить в рацион изолят протеина, содержащий до 80% чистого белка.

Разнообразие растительных молочных продуктов также представляет собой полезную альтернативу. Однако следует обращать внимание на их состав. Продукты на основе орехов обычно более питательны и полезны для организма, чем варианты на основе овса или гречки. Сегодня уже можно найти множество заменителей молочных продуктов.

Какие напитки можно в пост

Во время поста обычно допускаются следующие напитки:

  1. Вода: чистая питьевая вода всегда является лучшим выбором и ее можно пить в любое время.
  2. Натуральные соки: фруктовые и овощные соки без добавления сахара.
  3. Чай: зеленый чай, травяные чаи без добавления молока и сахара.
  4. Кофе: кофе без добавления молока и сахара.
  5. Компоты: напитки из сухофруктов без добавления сахара.
  6. Растительные молочные напитки: например, напитки на основе сои, орехов, риса или овса.
  7. Квас: натуральный квас без добавления спирта и дрожжей.

Это лишь некоторые из напитков, которые можно употреблять во время поста.

Сколько продлится пост

У православных Великий пост в 2024 году начинается 18 марта и завершается 4 мая. Даты этого поста изменяются каждый год в соответствии с датой Пасхи. Он начинается в понедельник, за семь недель до Пасхи.

Читайте также:
Календарь питания по дням на Великий пост: с 18 марта по 4 маяГид по ценам отдыха в Ташкенте в 2024 году — проезд, питание, жильеЭкологическое питание — что это и с чем его едят?
#Илья Протвинов#Общество#Рыба#Молочные продукты#Мясо#Пост#Великий пост#Рыбный пост#Блюда во время поста
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика