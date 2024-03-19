Что нельзя есть в пост: подробный список продуктов и то, чем можно питаться

Posted 19 марта, 05:07
Published 19 марта, 05:07
Modified 9 сентября, 20:20
Updated 9 сентября, 20:20
В период поста обычно избегают следующих продуктов и блюд:
Во время поста обычно употребляют следующие продукты:
Кроме того, некоторые люди могут употреблять рыбу в рамках рыбного поста, а также морепродукты, такие как кальмары или креветки.
Во время поста можно употреблять разнообразные блюда из следующих продуктов:
Овощи и фрукты: свежие овощи и фрукты, а также блюда из них, такие как салаты, супы, запеканки и фруктовые десерты.
Зерновые и хлебобулочные изделия: хлеб из нерафинированных зерен, каши, пшенка, рис, овес, ячмень, кукуруза, а также блины, оладьи и пироги на растительном масле.
Бобовые и масличные семена: горох, фасоль, чечевица, нут, а также блюда из них, такие как супы, каши, салаты и паштеты.
Орехи и сухофрукты: миндаль, грецкий орех, финики, изюм, чернослив, инжир и другие, которые можно добавлять в каши, выпечку и десерты.
Растительные масла: оливковое, подсолнечное, кукурузное и другие масла, которые используются для приготовления пищи.
Зеленые овощи и зелень: шпинат, капуста, салат, укроп, петрушка, базилик и другие зеленые овощи, которые могут использоваться в супах, салатах и гарнирах.
Это лишь небольшой перечень продуктов, которые можно употреблять во время поста. Разнообразие блюд и рецептов вегетарианской кухни позволяет наслаждаться вкусными и полезными блюдами в этот период.
Мясо и рыба являются источником белка, который необходим для организма. Во время поста можно заменить эти продукты на бобовые (нут, чечевица, горох, маш) и продукты на их основе, а также на семена и орехи (грецкие, чиа, кедровые).
Для поддержания уровня белка в организме можно добавить в рацион гречневую, перловую или пшенную каши, а также соевые продукты (например, тофу). Кроме того, можно включить в рацион изолят протеина, содержащий до 80% чистого белка.
Разнообразие растительных молочных продуктов также представляет собой полезную альтернативу. Однако следует обращать внимание на их состав. Продукты на основе орехов обычно более питательны и полезны для организма, чем варианты на основе овса или гречки. Сегодня уже можно найти множество заменителей молочных продуктов.
Во время поста обычно допускаются следующие напитки:
Это лишь некоторые из напитков, которые можно употреблять во время поста.
У православных Великий пост в 2024 году начинается 18 марта и завершается 4 мая. Даты этого поста изменяются каждый год в соответствии с датой Пасхи. Он начинается в понедельник, за семь недель до Пасхи.
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