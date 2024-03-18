В России собираются отменить ЕГЭ? Новый законопроект

Это не первое предложение об отмене ЕГЭ — регулярно с соответствующими инициативами выступают представители разных партий. Так, в 2023 году с таким предложением выступила партия «Справедливая Россия». Акцент делался на том, что Болонскую систему в России могут отменить, таким образом, сдача ЕГЭ перестанет быть целесообразной. При этом в Рособрнадзоре подчеркивали, что такой отказ не должен обуславливать отмену как ЕГЭ, так и ОГЭ.