В России собираются отменить ЕГЭ? Новый законопроект

Posted 18 марта, 08:14
Published 18 марта, 08:14
Modified 9 сентября, 20:17
Updated 9 сентября, 20:17
Депутаты от партии ЛДПР в Государственной думе России выступили с инициативой об отмене ЕГЭ для школьников. Уточняется, что речь идет об обязательной сдаче экзамена именно в таком формате — депутаты предлагают давать ученикам выбор и позволять им сдавать выпускной экзамен в традиционном формате.
Как отметил разработчик и инициатор проекта, глава думского комитета по труду Ярослав Нилов, ЕГЭ — спорный формат проведения экзамена. Депутат назвал механизм его сдачи вредным и отметил, что формат ЕГЭ необходимо корректировать, а в перспективе отменить. Также Нилов подчеркнул, что в период проведения ЕГЭ в России резко растет спрос на успокоительные препараты, соответственно, растут и затраты на них. Кроме того, отметил Нилов, в этот период чаще фиксируются различные заболевания, расстройства.
Комментируя инициативу, депутаты отметили, что ученик, который решит сдавать экзамены в традиционном формате, будет иметь возможность поступления только в такие учебные заведения, как техникумы, училища и колледжи. Выпускникам, ориентированным на вузы, нужно будет в любом случае сдавать ЕГЭ. Если инициативу рассмотрят и примут соответствующий закон, в силу он вступит уже в начале 2028 года.
Это не первое предложение об отмене ЕГЭ — регулярно с соответствующими инициативами выступают представители разных партий. Так, в 2023 году с таким предложением выступила партия «Справедливая Россия». Акцент делался на том, что Болонскую систему в России могут отменить, таким образом, сдача ЕГЭ перестанет быть целесообразной. При этом в Рособрнадзоре подчеркивали, что такой отказ не должен обуславливать отмену как ЕГЭ, так и ОГЭ.
Эксперты сходятся во мнении, что ЕГЭ вряд ли отменят в 2023 и в 2024 году. Речь может идти только об исключении, то есть, о том, о чем идет речь в инициативе, озвученной депутатами ЛДПР.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14