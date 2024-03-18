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Posted 18 марта, 08:14

Published 18 марта, 08:14

Modified 9 сентября, 20:17

Updated 9 сентября, 20:17

Депутаты от партии ЛДПР в Государственной думе России выступили с инициативой об отмене ЕГЭ

В России собираются отменить ЕГЭ? Новый законопроект

18 марта 2024, 08:14
Фото: Изображение Midjourney
Депутаты от партии ЛДПР в Государственной думе России выступили с инициативой об отмене ЕГЭ
ЕГЭ в России могут отменить — с соответствующей инициативой выступили в Государственной думе РФ. Разбираемся, есть ли в действительности вероятность отмены ЕГЭ и в чем именно заключается инициатива.

Почему хотят отменить ЕГЭ

Депутаты от партии ЛДПР в Государственной думе России выступили с инициативой об отмене ЕГЭ для школьников. Уточняется, что речь идет об обязательной сдаче экзамена именно в таком формате — депутаты предлагают давать ученикам выбор и позволять им сдавать выпускной экзамен в традиционном формате.

Как отметил разработчик и инициатор проекта, глава думского комитета по труду Ярослав Нилов, ЕГЭ — спорный формат проведения экзамена. Депутат назвал механизм его сдачи вредным и отметил, что формат ЕГЭ необходимо корректировать, а в перспективе отменить. Также Нилов подчеркнул, что в период проведения ЕГЭ в России резко растет спрос на успокоительные препараты, соответственно, растут и затраты на них. Кроме того, отметил Нилов, в этот период чаще фиксируются различные заболевания, расстройства.

Комментируя инициативу, депутаты отметили, что ученик, который решит сдавать экзамены в традиционном формате, будет иметь возможность поступления только в такие учебные заведения, как техникумы, училища и колледжи. Выпускникам, ориентированным на вузы, нужно будет в любом случае сдавать ЕГЭ. Если инициативу рассмотрят и примут соответствующий закон, в силу он вступит уже в начале 2028 года.

Если инициативу рассмотрят и примут соответствующий закон, в силу он вступит уже в начале 2028 года.Если инициативу рассмотрят и примут соответствующий закон, в силу он вступит уже в начале 2028 года.
Если инициативу рассмотрят и примут соответствующий закон, в силу он вступит уже в начале 2028 года.. Фото: Изображение Midjourney

Это не первое предложение об отмене ЕГЭ — регулярно с соответствующими инициативами выступают представители разных партий. Так, в 2023 году с таким предложением выступила партия «Справедливая Россия». Акцент делался на том, что Болонскую систему в России могут отменить, таким образом, сдача ЕГЭ перестанет быть целесообразной. При этом в Рособрнадзоре подчеркивали, что такой отказ не должен обуславливать отмену как ЕГЭ, так и ОГЭ.

Эксперты сходятся во мнении, что ЕГЭ вряд ли отменят в 2023 и в 2024 году. Речь может идти только об исключении, то есть, о том, о чем идет речь в инициативе, озвученной депутатами ЛДПР.

#Общество#Образование#Все материалы авторов#Школа
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