Угроза самоубийства как способ возвращения отношений

Posted 18 марта, 06:41
Published 18 марта, 06:41
Modified 9 сентября, 20:16
Updated 9 сентября, 20:16
Как выяснилось, молодёжь может долго и расплывчато рассуждать об отношениях, но на прямой вопрос: «Как вы определяете, что отношения закончились?» — они не могут ответить чётко. При этом ни они, ни взрослые не задумываются о рисках, которые возникают во время расставаний.
В контексте разрыва отношений могут последовать физические нападения, преследование, уничтожение имущества, угрозы от экс-партнёра, в том числе близким. Нередко встречаются так называемые атаки на репутацию, размещение негативной информации в соцсетях, в том числе публикация интимных фото и видео. Бывший возлюбленный или возлюбленная могут нападать на нового партнёра. Наконец, партнёры могут угрожать совершить самоубийство, чтобы только не расставаться.
Согласно недавнему обзору Центра политики в области насилия, в США нет всеобъемлющей базы данных или системы отслеживания убийств-самоубийств. Особенно специалистам не хватает надёжных данных о распространенности угроз самоубийства после разрыва отношений среди молодежи. При этом есть основание предполагать, что это достаточно распространённое явление. Один из специалистов рассказал, что на вопрос о том, встречалась ли им ситуация, когда кто-то угрожает самоубийством в контексте разрыва отношений, в зале обычно поднимают руки до трети присутствующих.
В последующих опросах выясняется, что многие молодые люди поддаются на шантаж самоубийства и продолжают токсичные отношения. При этом никто не осознаёт, что каждая угроза самоубийства — это скрытая возможность убийства. Эта опасность большинством людей игнорируется. То есть человек думает примерно так: «Если не со мной, то ни с кем».
По имеющейся статистике, более 90% совершающих убийства-самоубийства на фоне разрыва — мужчины. В большинстве случаев они используют огнестрельное оружие. Обычно такому поведению сопутствуют алкогольная или наркотическая зависимость. Также часто бывает, что это не первая попытка или угроза самоубийства.
Нет никаких свидетельств, что к таким поступкам склонен определённый тип личности. При этом можно отследить ряд моментов, общих для таких случаев. Это гнев, который возникает вслед за ощущением несправедливости, сесть за предательство или неверность, в том числе предполагаемые, ревность и патология идентичности. Последнее означает, что человек воспринимает себя и партнёра как единое целое и считает разрыв подобным смерти. Наконец, немалую роль играет и страх одиночества.
Если кто-то угрожает самоубийством, чтобы избежать разрыва, прежде всего, следует осознать, что это очень серьёзно. В этом случае не нужно спорить или перечислять причины, которые привели к разрыву. Также не следует применять реверсивную психологию — когда человека подталкивают к определённым действиям, утверждая, что это невозможно. Проще говоря, когда берут на слабо, например, утверждая, что самоубийство ничего не изменит и не вызовет никаких чувств.
Очень важно в такие моменты показать, что человеку то, что вы о нём беспокоитесь и не хотите причинить боль. При этом, если разговор происходит в безлюдном месте, нужно переместиться туда, где есть другие люди, например, предложив продолжить беседу в кафе. Также можно сказать, что нужно обдумать ситуацию в одиночестве и разобраться в чувствах.
Оказавшись в безопасном месте, необходимо незамедлительно связаться с правоохранителями. После этого можно обратиться за психологической помощью. Желательно прекратить контакты с деструктором, предоставив ему общение с полицией и психологами. При этом нужно внятно ему объяснить, что отношения закончены и попытки их продолжить могут повлечь серьёзные последствия, например, обращение в правоохранительные структуры.
Угроза самоубийства — это грубая форма эмоционального терроризма, которую не следует воспринимать как любовь или проявление заботы. Поддержка отношений с таким человеком подвергает опасности и вашу жизнь тоже.
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