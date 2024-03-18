Угроза самоубийства как способ возвращения отношений

Очень важно в такие моменты показать, что человеку то, что вы о нём беспокоитесь и не хотите причинить боль. При этом, если разговор происходит в безлюдном месте, нужно переместиться туда, где есть другие люди, например, предложив продолжить беседу в кафе. Также можно сказать, что нужно обдумать ситуацию в одиночестве и разобраться в чувствах.