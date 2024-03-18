Топ-10 продуктов, которые лучше всего есть во время поста

Posted 18 марта, 06:59
Published 18 марта, 06:59
Modified 9 сентября, 20:17
Updated 9 сентября, 20:17
Из этой статьи вы узнаете, какие 10 продуктов должны быть на столе каждого постящегося.
Соевое мясо изготавливается из соевых бобов и очень востребовано в вегетарианском меню. В сое много аминокислот, витаминов и минералов, но главное — в ней содержится большое количество легкоусвояемого белка, что делает этот продукт лучшим выбором для питания в пост.
Еще одним отличным источником белка в пост могут стать грибы. Они очень питательны и, помимо белка, содержат антиоксиданты, витамины D, В2 и В3, а также медь, калий и селен. Кроме того, в этом продукте почти нет калорий, благодаря чему его можно использовать не только для питания в пост, но и в диетическом меню.
Орехи содержат множество полезных веществ, включая витамины и микроэлементы, а еще они сытные и калорийные. Этот продукт идеален для поста: он помогает укрепить иммунитет и повышает шансы организма на борьбу с инфекциями.
Продукты, содержащие сахар, в пост запрещены, но их с успехом могут заменить сухофрукты. Правда, этот продукт постящиеся могут употреблять с одной оговоркой: он не должен быть дополнительно обработан сахарным сиропом. Сухофрукты калорийны и содержат множество полезных для организма веществ.
Такой продукт, как гречневая крупа, представляет собой кладезь полезных веществ. Кроме того, гречка содержит сложные углеводы, которые надолго дают чувство насыщения, что делает ее максимально полезной в пост.
Из растительных масел в пост лучше всего использовать соевое и оливковое — их легче найти в продаже по доступным ценам, и они наиболее сбалансированы по составу. Эти продукты могут послужить отличным источником полифенолов и ненасыщенных жирных кислот.
Турецкий горох нут насыщен белками, медленными углеводами, клетчаткой, калием, магнием, кальцием и фосфором, поэтому он может стать отличным выбором для включения в меню в пост. А регулярное употребление этого продукта помогает укрепить костную систему и снизить уровень холестерина в крови.
Еще одним продуктом из сои, прекрасно подходящим для поста, может стать сыр тофу. Он бывает как мягким, так и твердым, имеет нейтральный вкус и часто дополняется различными приправами. Сыр тофу не богат калориями и не содержит холестерин, но при этом в нем много белка, железа, кальция, аминокислот и витаминов группы В.
Этот продукт богат полезными жирами, витаминами и минералами. Кроме того, авокадо легко усваивается организмом, поэтому хорошо подходит для употребления во время поста и диет. Также врачи нередко рекомендуют его людям с желудочно-кишечными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Мед укрепляет иммунитет, стабилизирует работу органов пищеварения и укрепляет костную систему. Кроме того, в нем содержится большое количество витаминов группы В, К, Е, С и А, а также магний, калий, кальций, натрий, фосфор, цинк, йод, медь и железо. Все это делает мед одним из лучших продуктов для питания в пост.
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