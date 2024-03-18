Топ-10 продуктов, которые лучше всего есть во время поста

Еще одним отличным источником белка в пост могут стать грибы. Они очень питательны и, помимо белка, содержат антиоксиданты, витамины D, В2 и В3, а также медь, калий и селен. Кроме того, в этом продукте почти нет калорий, благодаря чему его можно использовать не только для питания в пост, но и в диетическом меню.