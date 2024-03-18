Самые безопасные авиакомпании: обнародован рейтинг 2024 года

Второе почетное место в списке самых безопасных авиакомпаний заняла Qantas Airways Limited. Это крупнейший авиаперевозчик Австралии, который осуществляет свою деятельность с 1920 года. За более чем столетнюю историю компания Qantas завоевала безупречную репутацию — ни один ее реактивный самолет не пострадал в масштабной аварии. Флот перевозчика составляют более 130 самолетов, среди них Airbus A330, Airbus A380, Боинг-737, Боинг-787 Dreamliner.