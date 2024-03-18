Самые безопасные авиакомпании: обнародован рейтинг 2024 года

Posted 18 марта, 08:42
Published 18 марта, 08:42
Modified 9 сентября, 20:18
Updated 9 сентября, 20:18
Новозеландская авиакомпания Air New Zealand возглавила рейтинг 2024 года. Она была основана в 1940 году, современное название получила в 1956 году. Штаб-квартира авиаперевозчика располагается в Окленде. В распоряжении компании находится парк таких реактивных самолетов, как Airbus A320, Боинг-777, Боинг-787 Dreamliner.
Второе почетное место в списке самых безопасных авиакомпаний заняла Qantas Airways Limited. Это крупнейший авиаперевозчик Австралии, который осуществляет свою деятельность с 1920 года. За более чем столетнюю историю компания Qantas завоевала безупречную репутацию — ни один ее реактивный самолет не пострадал в масштабной аварии. Флот перевозчика составляют более 130 самолетов, среди них Airbus A330, Airbus A380, Боинг-737, Боинг-787 Dreamliner.
В топ-3 входит еще одна австралийская авиакомпания — Virgin Australia, но она относится к категории бюджетных. В 2000 году был совершен первый рейс перевозчика — этот год стал считаться датой основания. Компания осуществляет рейсы преимущественно в города Австралии, Новой Зеландии, Океании и Индонезии. В парке перевозчика более 60 реактивных самолетов Боинг-737.
Так выглядит тройка лидеров в рейтинге самых безопасных авиаперевозчиков. Кто же еще вошел в «перечень доверия», основанный на оценках независимых экспертов? Хорошие позиции в рейтинге у национальной авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов Etihad Airways, финского перевозчика Finnair, южнокорейской компании Korean Air, американской линии Alaska Airlines. Также в рейтинг вошли Singapore Airlines, British Airways, Turkish Airlines, Lufthansa, Japan Airlines. Российские перевозчики в рейтинге не представлены.
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