Мировой кризис 2008–2010 годов: почему он случился и кто виноват

Posted 18 марта, 07:47
Published 18 марта, 07:47
Modified 9 сентября, 20:18
Updated 9 сентября, 20:18
Мировой финансовый кризис начался с Соединенных Штатов. Здесь еще в 2006–2007 гг. начал возникать ипотечный кризис: на рынке недвижимости стало наблюдаться падение спроса на покупку недвижимости. Из-за этого банки стали предлагать ипотеку ненадежным заемщикам. Рост закредитованности граждан США к 2007 году достиг 127%.
В то же время ненадежные заемщики массово перестали возвращать деньги по ипотеке. У банков появилась возможность забирать ипотечное жилье у неплательщиков. Но это жилье банкам нужно было быстро продать, чтобы вернуть потраченные на кредиты деньги. Однако таких домов в распоряжении банков оказалось слишком много. Поэтому финансовые организации вынуждены были снижать стоимость жилья и продавать его по цене ниже рыночной. Падение цен на недвижимость снизило спрос на жилье, а банки оказались на грани банкротства.
В начале осени 2008 года американские банки перестали кредитовать население и произошел банковский крах — одновременно обанкротилось более 45 крупных финансовых организаций. Это привело к снижению котировок на фондовых биржах, резкому понижению цен на нефть, остановке производств.
Коллапс экономической системы США привел к общему мировому финансовому кризису. Он выразился в замедлении экономического роста во всем мире, возрастании мировой инфляции до рекордных показателей.
В России началось обрушение фондового рынка, кризис в банковской системе, удорожание кредитов, падение курса рубля, массовое банкротство. Зарплаты россиян сильно упали, а инфляция выросла в разы, на фоне массовых увольнений появилась безработица — всё это привело к существенному снижению качества жизни россиян.
Политики сходятся во мнении, что причинами финансового краха стали недальновидность политической системы США и жадность финансовых институтов, из-за которой у американских домохозяйств накопились огромные долги и возник «теневой» банковский сектор.
В России экономический кризис имел не только внешние, но и внутренние причины. Из-за конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года в России начался усиленный отток иностранных инвестиций. Кроме того, российская экономика оказалась сильно зависимой от экспорта ресурсов за рубеж и от иностранных инвестиций, показала низкую конкурентоспособность по сравнению с иностранными компаниями и обнаружила большие долги российских предприятий перед зарубежными инвесторами.
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