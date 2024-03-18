Мировой кризис 2008–2010 годов: почему он случился и кто виноват

В то же время ненадежные заемщики массово перестали возвращать деньги по ипотеке. У банков появилась возможность забирать ипотечное жилье у неплательщиков. Но это жилье банкам нужно было быстро продать, чтобы вернуть потраченные на кредиты деньги. Однако таких домов в распоряжении банков оказалось слишком много. Поэтому финансовые организации вынуждены были снижать стоимость жилья и продавать его по цене ниже рыночной. Падение цен на недвижимость снизило спрос на жилье, а банки оказались на грани банкротства.