newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 марта, 11:03

Published 18 марта, 11:03

Modified 9 сентября, 20:19

Updated 9 сентября, 20:19

Как выглядят самые красивые девушки планеты: итоги конкурса «Мисс Мира — 2024»

Как выглядят самые красивые девушки планеты: итоги конкурса «Мисс Мира — 2024»

18 марта 2024, 11:03
Фото: missworld.com
Как выглядят самые красивые девушки планеты: итоги конкурса «Мисс Мира — 2024»
Недавно в индийском городе Мумбаи прошел финал международного конкурса красоты «Мисс Мира — 2024». За главную корону боролись представительницы 111 стран, но члены жюри единогласно присудили главный титул участнице из Чехии Кристине Пышковой.

В этом году конкурс проходит в 71-й раз, но без участия России и Белоруссии. Помимо главного титула, организаторы международного смотра приготовили для участниц еще множество номинаций и специальных призов.

«Мисс Мира — 2024» Кристина Пышкова (Чехия)

25-летняя уроженка Чехии обошла всех участниц и стала победительницей конкурса красоты. Девушка получила образование в Карловом университете по специальности «право», также изучала бизнес-администрирование. Моделингом начала заниматься еще в юности, участвовала в модных показах и фотосессиях. В дальнейшем хочет посвятить себя карьере в индустрии красоты.

«Мисс Мира Азия» Ясмина Зейтун (Ливан)

Второе место на конкурсе заняла Ясмина Зейтун из Ливана. Девушке 22 года, недавно она получила диплом журналиста и теперь ведет шоу на одном из телеканалов у себя на родине.

«Мисс Мира Африка» Лесего Чомбо (Ботсвана)

Представительнице Ботсваны 26 лет, девушка имеет диплом юриста и уже ведет собственную адвокатскую практику. Также занимается благотворительностью, волонтерской деятельностью.

«Мисс Мира Америка» Ачи Абрахамс (Тринидад и Тобаго)

Ачи Абрахамс 24 года, она тоже получила юридическое образование и начинает карьеру адвоката. У красавицы есть необычное увлечение — она пишет книги для детей.

«Мисс спорт» Лусия Бегич (Хорватия)

Эта 24-летняя девушка ранее была королевой красоты родного Загреба, а в 2022 году выбрана главной красавицей Хорватии. За проявленную грацию на конкурсе была признана самой спортивной участницей.

«Мисс Талант» Имен Мерзи (Тунис)

Представительница Туниса по профессии является инженером телекоммуникационных сетей, но хобби девушки — творчество. Она увлекается музыкой и актерским мастерством.

«Мисс Мультимедиа» Хуэн Нгуен Май Фонг (Вьетнам)

Красавице из Вьетнама 23 года. В 2020 году вошла в пятерку лучших на национальном конкурсе красоты. Девушка увлекается вокалом, танцами, работает моделью и телеведущей.

#Знаменитости#Красота#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика