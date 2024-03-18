Как выглядят самые красивые девушки планеты: итоги конкурса «Мисс Мира — 2024»

Posted 18 марта, 11:03
Published 18 марта, 11:03
Modified 9 сентября, 20:19
Updated 9 сентября, 20:19
В этом году конкурс проходит в 71-й раз, но без участия России и Белоруссии. Помимо главного титула, организаторы международного смотра приготовили для участниц еще множество номинаций и специальных призов.
25-летняя уроженка Чехии обошла всех участниц и стала победительницей конкурса красоты. Девушка получила образование в Карловом университете по специальности «право», также изучала бизнес-администрирование. Моделингом начала заниматься еще в юности, участвовала в модных показах и фотосессиях. В дальнейшем хочет посвятить себя карьере в индустрии красоты.
Второе место на конкурсе заняла Ясмина Зейтун из Ливана. Девушке 22 года, недавно она получила диплом журналиста и теперь ведет шоу на одном из телеканалов у себя на родине.
Представительнице Ботсваны 26 лет, девушка имеет диплом юриста и уже ведет собственную адвокатскую практику. Также занимается благотворительностью, волонтерской деятельностью.
Ачи Абрахамс 24 года, она тоже получила юридическое образование и начинает карьеру адвоката. У красавицы есть необычное увлечение — она пишет книги для детей.
Эта 24-летняя девушка ранее была королевой красоты родного Загреба, а в 2022 году выбрана главной красавицей Хорватии. За проявленную грацию на конкурсе была признана самой спортивной участницей.
Представительница Туниса по профессии является инженером телекоммуникационных сетей, но хобби девушки — творчество. Она увлекается музыкой и актерским мастерством.
Красавице из Вьетнама 23 года. В 2020 году вошла в пятерку лучших на национальном конкурсе красоты. Девушка увлекается вокалом, танцами, работает моделью и телеведущей.
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