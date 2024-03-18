Как выглядят самые красивые девушки планеты: итоги конкурса «Мисс Мира — 2024»

25-летняя уроженка Чехии обошла всех участниц и стала победительницей конкурса красоты. Девушка получила образование в Карловом университете по специальности «право», также изучала бизнес-администрирование. Моделингом начала заниматься еще в юности, участвовала в модных показах и фотосессиях. В дальнейшем хочет посвятить себя карьере в индустрии красоты.