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Posted 18 марта, 12:50

Published 18 марта, 12:50

Modified 9 сентября, 20:16

Updated 9 сентября, 20:16

Как правильно подобрать идеальную стрижку по форме лица

Как правильно подобрать идеальную стрижку по форме лица

18 марта 2024, 12:50
Фото: 1MI
Как правильно подобрать идеальную стрижку по форме лица
Первое правило идеальной стрижки — подобрать прическу по форме лица. Мы подобрали самые удачные комбинации стрижек, которые стоит взять на заметку перед походом в парикмахерскую.

Для круглого лица

Женщинам с круглым лицом лучше избегать громоздких причесок, густых широких челок, ультракоротких стрижек с локонами, оканчивающимися возле щек. Идеальный вариант — стрижки с прямым пробором, мягкие челки. Длина — ниже уровня плеч, но не доходя груди.

Рекомендуется: многослойные средней длины, асимметричные, боб-каре, пикси.

Женщинам с круглым лицом лучше избегать громоздких причесок, рекомендуется асимметричные прическиЖенщинам с круглым лицом лучше избегать громоздких причесок, рекомендуется асимметричные прически
Женщинам с круглым лицом лучше избегать громоздких причесок, рекомендуется асимметричные прически. Фото: 1MI
Женщинам с круглым лицом лучше избегать громоздких причесок, рекомендуется асимметричные прическиЖенщинам с круглым лицом лучше избегать громоздких причесок, рекомендуется асимметричные прически
Женщинам с круглым лицом лучше избегать громоздких причесок, рекомендуется асимметричные прически. Фото: 1MI
Женщинам с круглым лицом лучше избегать громоздких причесок, рекомендуется асимметричные прическиЖенщинам с круглым лицом лучше избегать громоздких причесок, рекомендуется асимметричные прически
Женщинам с круглым лицом лучше избегать громоздких причесок, рекомендуется асимметричные прически. Фото: 1MI

Для треугольного лица

Обладательницам сердцевидной (или треугольной) формы лица не стоит выбирать слишком короткие мальчишеские стрижки, укладки с зачесанными сбоку прядями, делать короткие и широкие челки.

Рекомендуется: ровное каре (без объема), пучки, трапециевидные варианты, скошенные челки, стрижка пикси с челкой, низкий или конский хвост.

Обладательницам сердцевидной (или треугольной) формы лица не стоит выбирать слишком короткие мальчишеские стрижкиОбладательницам сердцевидной (или треугольной) формы лица не стоит выбирать слишком короткие мальчишеские стрижки
Обладательницам сердцевидной (или треугольной) формы лица не стоит выбирать слишком короткие мальчишеские стрижки. Фото: 1MI
Обладательницам сердцевидной (или треугольной) формы лица рекомендуется ровное каре, пучки, хвостыОбладательницам сердцевидной (или треугольной) формы лица рекомендуется ровное каре, пучки, хвосты
Обладательницам сердцевидной (или треугольной) формы лица рекомендуется ровное каре, пучки, хвосты. Фото: 1MI
Обладательницам сердцевидной (или треугольной) формы лица рекомендуется ровное каре, пучки, хвостыОбладательницам сердцевидной (или треугольной) формы лица рекомендуется ровное каре, пучки, хвосты
Обладательницам сердцевидной (или треугольной) формы лица рекомендуется ровное каре, пучки, хвосты. Фото: 1MI

Для квадратного лица

При квадратной форме лица избегайте слишком короткой длины волос, симметричных причесок, не носите прямые или зачесанные назад волосы, старайтесь закрыть лоб прядями.

Рекомендуется: взъерошенное каре, асимметричные варианты со смещением пробора от центра, длинные локоны и волны, многослойные челки.

При квадратной форме лица избегайте слишком короткой длины волос, симметричных причесокПри квадратной форме лица избегайте слишком короткой длины волос, симметричных причесок
При квадратной форме лица избегайте слишком короткой длины волос, симметричных причесок. Фото: 1MI
При квадратной форме лица избегайте слишком короткой длины волос, симметричных причесокПри квадратной форме лица избегайте слишком короткой длины волос, симметричных причесок
При квадратной форме лица избегайте слишком короткой длины волос, симметричных причесок. Фото: 1MI
При квадратной форме лица избегайте слишком короткой длины волос, симметричных причесокПри квадратной форме лица избегайте слишком короткой длины волос, симметричных причесок
При квадратной форме лица избегайте слишком короткой длины волос, симметричных причесок. Фото: 1MI

Для грушевидного лица

Длинные локоны при грушевидной форме лица будут утяжелять подбородок, поэтому лучше акцентировать объем сверху, оставляя открытой шею.

Рекомендуется: каре-боб, слоистые прически, легкие волны с глубоким пробором набок, текстурные укладки.

Для грушевидного лица лучше акцентировать объем сверху, оставляя открытой шеюДля грушевидного лица лучше акцентировать объем сверху, оставляя открытой шею
Для грушевидного лица лучше акцентировать объем сверху, оставляя открытой шею. Фото: Изображение Midjourney
Для грушевидного лица лучше акцентировать объем сверху, оставляя открытой шеюДля грушевидного лица лучше акцентировать объем сверху, оставляя открытой шею
Для грушевидного лица лучше акцентировать объем сверху, оставляя открытой шею. Фото: 1MI
Для грушевидного лица лучше акцентировать объем сверхуДля грушевидного лица лучше акцентировать объем сверху
Для грушевидного лица лучше акцентировать объем сверху. Фото: 1MI

Для прямоугольного лица

Прямоугольная форма лица не любит излишнего объема наверху головы, укладок, подчеркивающих длину лица, длинных гладких волос.

Рекомендуется: различные челки неграфичной формы, прикрывающие лоб, смещенный неглубокий пробор, многослойные прически средней длины, удлиненный боб, ретроукладка крупными волнами или мелкими кудрями по бокам.

Прямоугольная форма лица не любит излишнего объема наверху головыПрямоугольная форма лица не любит излишнего объема наверху головы
Прямоугольная форма лица не любит излишнего объема наверху головы. Фото: 1MI
Прямоугольная форма лица не любит излишнего объема наверху головыПрямоугольная форма лица не любит излишнего объема наверху головы
Прямоугольная форма лица не любит излишнего объема наверху головы. Фото: 1MI
Для прямоугольного лица рекомендуется ретроукладка крупными волнамиДля прямоугольного лица рекомендуется ретроукладка крупными волнами
Для прямоугольного лица рекомендуется ретроукладка крупными волнами. Фото: Изображение Midjourney

Для овального лица

Для счастливых обладательниц овального лица практически нет ограничений в выборе укладки.

Рекомендуется: длинные и мягкие волны, удлиненное каре, многослойные прически, классический боб.

Для обладательниц овального лица практически нет ограничений в выборе укладкиДля обладательниц овального лица практически нет ограничений в выборе укладки
Для обладательниц овального лица практически нет ограничений в выборе укладки. Фото: Изображение Midjourney
Для обладательниц овального лица практически нет ограничений в выборе укладкиДля обладательниц овального лица практически нет ограничений в выборе укладки
Для обладательниц овального лица практически нет ограничений в выборе укладки. Фото: 1MI
Для обладательниц овального лица практически нет ограничений в выборе укладкиДля обладательниц овального лица практически нет ограничений в выборе укладки
Для обладательниц овального лица практически нет ограничений в выборе укладки. Фото: 1MI
#Красота#Мода#Все материалы авторов#Волосы
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