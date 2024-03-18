Как правильно подобрать идеальную стрижку по форме лица

Женщинам с круглым лицом лучше избегать громоздких причесок, густых широких челок, ультракоротких стрижек с локонами, оканчивающимися возле щек. Идеальный вариант — стрижки с прямым пробором, мягкие челки. Длина — ниже уровня плеч, но не доходя груди.