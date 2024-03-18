Как правильно подобрать идеальную стрижку по форме лица

Posted 18 марта, 12:50
Published 18 марта, 12:50
Modified 9 сентября, 20:16
Updated 9 сентября, 20:16
Женщинам с круглым лицом лучше избегать громоздких причесок, густых широких челок, ультракоротких стрижек с локонами, оканчивающимися возле щек. Идеальный вариант — стрижки с прямым пробором, мягкие челки. Длина — ниже уровня плеч, но не доходя груди.
Рекомендуется: многослойные средней длины, асимметричные, боб-каре, пикси.
Обладательницам сердцевидной (или треугольной) формы лица не стоит выбирать слишком короткие мальчишеские стрижки, укладки с зачесанными сбоку прядями, делать короткие и широкие челки.
Рекомендуется: ровное каре (без объема), пучки, трапециевидные варианты, скошенные челки, стрижка пикси с челкой, низкий или конский хвост.
При квадратной форме лица избегайте слишком короткой длины волос, симметричных причесок, не носите прямые или зачесанные назад волосы, старайтесь закрыть лоб прядями.
Рекомендуется: взъерошенное каре, асимметричные варианты со смещением пробора от центра, длинные локоны и волны, многослойные челки.
Длинные локоны при грушевидной форме лица будут утяжелять подбородок, поэтому лучше акцентировать объем сверху, оставляя открытой шею.
Рекомендуется: каре-боб, слоистые прически, легкие волны с глубоким пробором набок, текстурные укладки.
Прямоугольная форма лица не любит излишнего объема наверху головы, укладок, подчеркивающих длину лица, длинных гладких волос.
Рекомендуется: различные челки неграфичной формы, прикрывающие лоб, смещенный неглубокий пробор, многослойные прически средней длины, удлиненный боб, ретроукладка крупными волнами или мелкими кудрями по бокам.
Для счастливых обладательниц овального лица практически нет ограничений в выборе укладки.
Рекомендуется: длинные и мягкие волны, удлиненное каре, многослойные прически, классический боб.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14