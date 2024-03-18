Искусственный интеллект определяет риск развития болезней на десятилетия вперед

ИИ определил траектории для женщин с диагнозом расстройства личности в возрасте от 20 до 29 лет. По его мнению, они могут вылиться в более серьёзные проблемы в зрелом возрасте. Речь идёт в том числе о тревожных расстройств, депрессии, посттравматическом стрессовом расстройстве, расстройствах пищевого поведения и не только в возрасте 50–69 лет.