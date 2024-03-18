Искусственный интеллект определяет риск развития болезней на десятилетия вперед

Posted 18 марта, 07:02
Published 18 марта, 07:02
Modified 9 сентября, 20:17
Updated 9 сентября, 20:17
Нейросети, оказывается, могут определять так называемые траектории заболеваний, оценивая риск их развития на десятилетия вперёд. Это обеспечит не только быстрое и качественное лечение, но и профилактику.
В исследовании использовался массив данных из 44 миллионов записей о пребываниях в больницах с 2003 по 2014 год, отобранных из базы данных электронного реестра здравоохранения. Кроме этого, были использованы данные из австрийских больниц за 1997–2014 годы.
Эксперты отметили, что наличие большого обучающего набора данных благоприятно влияет на общую производительность алгоритма. Модели машинного обучения ИИ усваивают функции из обучающих данных, а не из человеческого программирования и инструкций. Говоря проще, чем больше данных, тем быстрее и лучше обучается нейросеть. При этом есть контролируемое и неконтролируемое обучение. В первом случае используются маркированные данные (предварительно обработанные), во втором — немаркированные.
Для этого исследователи решили использовать неконтролируемый алгоритм кластеризации искусственного интеллекта. Кластеризация — метод разделения немаркированного набора данных на подгруппы связанных данных. Неконтролируемое машинное обучение находит значимые группировки данных и закономерности без вмешательства человека путем анализа и кластеризации этих наборов.
Ученые выявили 1260 путей развития заболеваний. 51% из них были характерны для мужчин и 49% — для женщин.
По мнению учёных, структура траектории заболевания может помочь идентифицировать критические события как специфические комбинации факторов, подвергающих пациентов высокому риску постановки различных диагнозов десятилетия спустя.
Алгоритм искусственного интеллекта идентифицировал 70 пар траекторий развития заболеваний с общими диагнозами на раннем этапе, но позже они изменяются. Учёные говорят, что пока нет оснований для выделения причинно-следственных связей. Однако работа в данном направлении продолжается.
ИИ определил траектории для женщин с диагнозом расстройства личности в возрасте от 20 до 29 лет. По его мнению, они могут вылиться в более серьёзные проблемы в зрелом возрасте. Речь идёт в том числе о тревожных расстройств, депрессии, посттравматическом стрессовом расстройстве, расстройствах пищевого поведения и не только в возрасте 50–69 лет.
Мужчины с нарушениями сна, вызванными органическими причинами, такими как обструктивное апноэ во сне, диагностированными в возрасте от 20 до 39 лет, имели траекторию метаболических заболеваний для постановки диагнозов «ожирение», «сахарный диабет 2-го типа», «гиперурикемия», нарушения липидного обмена. Также ИИ усмотрел в этом предпосылки для развития в зрелом возрасте отита, расстройства двигательного аппарата, брюшной грыжи.
Авторы исследования пишут, что связь ожирения и развития брюшных грыж характерна для обеих траекторий. Однако связь с двигательными расстройствами предполагает наличие более неврологически ослабленной группы пациентов, для которых органические нарушения сна могут быть ранним маркером риска развития нейродегенеративных расстройств, таких как болезнь Паркинсона.
Высокое кровяное давление (гипертония) является еще одним потенциальным фактором раннего риска. Для девочек в возрасте 10–19 лет искусственный интеллект определил траекторию проблем с почками и метаболическую.
У 1027 пациенток позже развились ожирение, нарушения липидного обмена, появились почечные и желчные камни. У 2289 пациенток возникли хронические проблемы с почками.
Результаты исследования показали, что существуют некоторые конкретные траектории, которым следует уделять больше внимания. Также авторы заявили, что машинное обучение с использованием искусственного интеллекта быстро становится многообещающим инструментом для клиницистов и исследователей. Оно позволяет анализировать огромные массивы медицинских данных, выделяя из них определённые закономерности.
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