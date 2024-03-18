Что происходит с организмом во время поста — рассказываем есть ли польза или вред

Posted 18 марта, 06:52
Published 18 марта, 06:52
Modified 9 сентября, 20:17
Updated 9 сентября, 20:17
Православный пост — это осознанные и добровольные ограничения, которые накладывает на себя человек. Под запрет на время поста попадают: пища животного происхождения, сладости, вредные привычки, а также все то, что способно приносить удовольствие.
Принимая решение поститься, следует учитывать не только религиозную составляющую, но также возможные пользу и вред, которые пост способен принести вашему организму.
Люди, соблюдающие пост по всем правилам, на время становятся, по сути, веганами. В пост запрещено не только мясо животных, но также молочные продукты, яйца и рыбу, хотя последнюю употреблять допускается, если пост не строгий. Зато можно есть овощи, грибы, фрукты, ягоды, орехи, бобовые, крупы, мед и зелень, а также хлебобулочные изделия, в состав которых не входят яйца и молоко.
По мнению врачей, в наши дни люди привыкли переедать, а избыточные калории несут вред организму и приводят к ожирению. Кроме того, в обычные дни многие едят слишком много мяса и мясных продуктов — намного больше, чем требуется организму, а животные жиры при регулярном употреблении способствуют повышению уровня холестерина в крови и появлению серьезных заболеваний.
С этой точки зрения пост приносит людям несомненную пользу, так как их желудочно-кишечный тракт разгружается и организм очищается. Но одновременно с этим нельзя исключать и возможный вред: пост может спровоцировать обострение хронических болезней и привести человека на больничную койку.
Соблюдать пост не рекомендуется детям, беременным и кормящим женщинам, людям с хроническими болезнями, пожилым и ослабленным гражданам, а также тем, кто недавно перенес оперативное вмешательство или инфекционное заболевание, — им пост точно пользы не принесет. Если же вы не знаете точно, можно вам поститься или нет, то лучше всего будет предварительно проконсультироваться с врачом.
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