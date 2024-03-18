Что происходит с организмом во время поста — рассказываем есть ли польза или вред

Люди, соблюдающие пост по всем правилам, на время становятся, по сути, веганами. В пост запрещено не только мясо животных, но также молочные продукты, яйца и рыбу, хотя последнюю употреблять допускается, если пост не строгий. Зато можно есть овощи, грибы, фрукты, ягоды, орехи, бобовые, крупы, мед и зелень, а также хлебобулочные изделия, в состав которых не входят яйца и молоко.