5 мест в России, куда стоит съездить весной

Posted 18 марта, 07:14
Published 18 марта, 07:14
Modified 9 сентября, 20:17
Updated 9 сентября, 20:17
На песчаные дюны Куршской косы лучше съездить в конце марта — апреле, когда неприветливые пески начинают оживать и зацветают первые подснежники и фиалки. Вас ждут потрясающие виды — Балтийское море, сосны и усыпанные белоснежными фиалками дюны. Если повезет, то в национальном парке России «Куршская коса» можно встретить весной диких лисиц и других представителей северной фауны.
Цветущие долины Дагестана прекрасны весной. Чтобы насладиться видом бескрайних маковых полей, стоит съездить к бархану Сарыкум — крупнейшему бархану в России и Европе. Оттуда можно переместиться в дикий Самурский лес с настоящими лианами. За панорамными видами и яркими пейзажами отправляйтесь в поселок Дубки и к Салтинскому водопаду.
Весной в Карелии еще довольно прохладно, но если съездить туда в мае, то можно увидеть стремительные водопады, озера и реки, освободившиеся ото льда. Вы сможете понаблюдать за нерпами, у которых весной начинают появляться детеныши, увидеть знаменитые Ладожские шхеры и Гирвасский водопад, который образуется здесь только весной, когда сходит лед.
А еще здесь расположен один из популярнейших в России национальных парков «Рускеала». Весной можно проплыть на лодке между отвесными скалами мраморного каньона и полюбоваться озером ослепительно бирюзового цвета.
В России есть своя «Швейцария», и находится она в Алтае. Настоящие альпийские луга, перемежающиеся с тундрой, хвойные леса и живописные озера — всё это лучше увидеть весной, когда турист может уже совершать пешие и велосипедные экскурсии. Стоит съездить к Телецкому озеру — это место силы для любителей воссоединения с природой. Бывалые туристы России советуют съездить на местные водопады: Киште, Корбу, Учар.
Май — лучшее время для путешествий по краю зеленых пейзажей, сказочной Адыгее. В это время здесь начинают работать этномаршруты по историческим достопримечательностям и памятникам природы. За красивыми пейзажами и впечатлениями стоит съездить в Кавказский заповедник, Гуамское ущелье, Гранитный каньон, ущелье Мишоко.
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