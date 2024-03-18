5 мест в России, куда стоит съездить весной

Весной в Карелии еще довольно прохладно, но если съездить туда в мае, то можно увидеть стремительные водопады, озера и реки, освободившиеся ото льда. Вы сможете понаблюдать за нерпами, у которых весной начинают появляться детеныши, увидеть знаменитые Ладожские шхеры и Гирвасский водопад, который образуется здесь только весной, когда сходит лед.