В 2024 году Италия распродает дома за 1 евро для всех желающих

Многие итальянские города подключились к особой программе и выставили на продажу дома за 1 евро. Это квартиры и виллы частных граждан, которые находятся в состоянии заброшенности, но могут быть отремонтированы и улучшены. Эти дома расположены в основном в центре и на юге страны, учитывая, что города, подвергающиеся депопуляции, расположены в основном на юге.