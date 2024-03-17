В 2024 году Италия распродает дома за 1 евро для всех желающих

Posted 17 марта, 09:07
Published 17 марта, 09:07
Modified 9 сентября, 20:15
Updated 9 сентября, 20:15
В Италии есть особые места, в которых можно погрузиться как в чудо прошлых времен. Погулять и заблудиться по одиноким переулкам, а затем любоваться площадями и древними церквями. Однако, исторические города Италии вынуждены страдать от отсутствия населения и работы.
Многие итальянские города подключились к особой программе и выставили на продажу дома за 1 евро. Это квартиры и виллы частных граждан, которые находятся в состоянии заброшенности, но могут быть отремонтированы и улучшены. Эти дома расположены в основном в центре и на юге страны, учитывая, что города, подвергающиеся депопуляции, расположены в основном на юге.
«Мы считаем, что проект продажи домов за один евро это правильный путь для создания развития, — сказал Качиоппо, как сообщает L'Ansa, — С первым и вторым объявлением муниципалитету удалось продать тридцать объектов недвижимости. Теперь ожидаем, что третья публикация даст новый приток жителей в январе 2024 года»
Заселение в заброшенные дома приведет к большей экономической отдаче, чем можно было их продавать по полной цене, — считают власти Италии. Цены на недвижимость в крупных городах становятся все менее доступными многим покупателям, а распространение удаленной работы за последние два года позволило нескольким небольшим итальянским городам привлечь новых жителей, благодаря продаже свободных домов за несколько евро.
Например, чтобы купить дом в Сицилии за 1 евро, необходимо отремонтировать его. Поэтому необходимо подготовить проект восстановления и начать работу в течение двух лет с момента покупки. Кроме того, необходимо оформить полис поручительства в размере 5 тысяч евро в пользу муниципалитета и сроком на 3 года.
Прежде всего, тех, кто покупает недвижимость, обычно просят переехать или начать бизнес на соответствующей территории.
Правила различаются от муниципалитета к муниципалитету, но часто некоторые местные органы власти также требуют «гарантийных расходов» (от 1000 до 10 000 евро в зависимости от города и стоимости проекта реконструкции), чтобы продемонстрировать даже на практическом уровне намерение отремонтировать собственность.
Купить дома всего за 1 евро можно благодаря публичным торгам муниципалитетов. Не каждый может купить дом за такую цену, необходимо выполнить некоторые конкретные требования, которые варьируются в зависимости от требований муниципалитета:
Кроме того, каждый муниципалитет определяет свои собственные и особые требования, такие как, продажа только молодым парам до определенного возраста или семьям с несовершеннолетними.
В торгах могут участвовать как частные граждане Италии, сообщества, так и компании, которые намереваются развивать в городе туристическую инфраструктуру.
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