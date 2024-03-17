Гравитационный птоз: что делать, если с возрастом обвисает кожа на лице

Методы борьбы с птозом лица зависят от стадии его проявления. На ранних этапах и для профилактики подойдут антивозрастные кремы, массаж и гимнастика для лица. Но чем более птоз лица выражен, тем к более сложным средствам приходится прибегать, и здесь уже может потребоваться салонная косметология в виде мезотерапии, лифтинга, инъекций и др. В самых тяжелых случаях на помощь приходит косметологическая хирургия.