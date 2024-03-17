Гравитационный птоз: что делать, если с возрастом обвисает кожа на лице

Posted 17 марта, 17:01
Published 17 марта, 17:01
Modified 9 сентября, 20:14
Updated 9 сентября, 20:14
О том, как он проявляется, а также о мерах профилактики и лечении такого состояния читайте в статье.
Гравитационный птоз возникает у людей с возрастом из-за естественного снижения выработки коллагена, вызывающего в свою очередь провисание кожи и подкожно-жировой клетчатки под влиянием земного притяжения. В итоге ранее четкие очертания лица теряют форму, на нем образуются некрасивые складки.
Помимо естественных причин, птоз может также проявляться в результате предрасположенности к отекам, нехватки в коже коллагена и эластина и нарушения кровоснабжения мягких тканей лица, в коже. Кроме того, к появлению складок на лице могут привести неудачные операции и так называемые уколы красоты — косметологические инъекции.
Ранние симптомы птоза лица у всех проявляются по-разному и зависят от типа старения кожи. Выделяют три стадии этого состояния. Первая может наступить уже с 25 лет; она выражается в незначительном опущении уголков рта, образовании носогубных складок, изменении уровня расположения бровей.
Вторая стадия наступает в 35–40 лет: первичные признаки более выражены, появляются складка над переносицей, брыли на щеках и второй подбородок. Третья стадия обычно наблюдается после 45 лет — кожа становится более тонкой, образуются морщины и глубокие складки.
Методы борьбы с птозом лица зависят от стадии его проявления. На ранних этапах и для профилактики подойдут антивозрастные кремы, массаж и гимнастика для лица. Но чем более птоз лица выражен, тем к более сложным средствам приходится прибегать, и здесь уже может потребоваться салонная косметология в виде мезотерапии, лифтинга, инъекций и др. В самых тяжелых случаях на помощь приходит косметологическая хирургия.
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