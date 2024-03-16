3+ лайфхака, как приготовить вкусную куриную грудку, чтобы она не была сухой

Posted 16 марта, 19:00
Published 16 марта, 19:00
Modified 9 сентября, 20:13
Updated 9 сентября, 20:13
Сварите куриную грудку с солью, черным перцем-горошком и лавровым листом. Для этого положите соль и специи по вкусу в кастрюлю, залейте одним литром воды и вскипятите, после чего добавьте мясо. Кастрюлю закройте крышкой и варите 20 минут, а потом отключите плиту и дайте курице остыть вместе с бульоном. Вареную куриную грудку можно употреблять с гарниром или добавлять в салаты.
При жарке куриной грудки на сковороде не стоит слишком долго держать ее на огне — с большой долей вероятности вы получите пересушенное мясо. Правильнее будет натереть курицу солью и специями и обжарить на разогретой сковородке на сильном огне в течение 1-2 минут с каждой стороны. Затем можно поместить куриную грудку в духовку на 7 минут при 180 градусах.
Можно также налить на сковородку, где жарилась куриная грудка, немного кипятка, закрыть крышкой и потушить мясо минут 7—10. После того, как мясо будет готово, его не следует сразу подавать к столу, а лучше выложить на подогретую тарелку, накрыть фольгой и дать 2-3 минуты «отдохнуть», чтобы сок равномерно распределился между волокон.
Вкусную и сочную куриную грудку можно также приготовить в духовке. Для этого следует отделить мясо от кости, обмазать филе специями и солью по вкусу, а затем завернуть в фольгу и запекать в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут, после чего нужно будет выключить духовку и оставить в ней грудку еще на 15 минут. Благодаря такому способу приготовления сок не вытечет, а останется в мясе.
Для того чтобы приготовить вкусные и сочные шашлычки из куриной грудки, нужно отделить мясо от костей и нарезать небольшими кусочками. Также потребуется нарезать лук кольцами и подготовить деревянные шпажки, замочив их в холодной воде. Мясо следует смешать с луком, майонезом и специями и мариновать в холодильнике 1,5—2 часа.
Затем нужно насадить кусочки курицы вперемешку с луком на шпажки, поместить на накрытый фольгой противень и запекать 40 минут в духовке при 190 градусах. В процессе запекания шашлычки потребуется один раз перевернуть.
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