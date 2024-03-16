3+ лайфхака, как приготовить вкусную куриную грудку, чтобы она не была сухой

Вкусную и сочную куриную грудку можно также приготовить в духовке. Для этого следует отделить мясо от кости, обмазать филе специями и солью по вкусу, а затем завернуть в фольгу и запекать в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут, после чего нужно будет выключить духовку и оставить в ней грудку еще на 15 минут. Благодаря такому способу приготовления сок не вытечет, а останется в мясе.