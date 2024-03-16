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Posted 16 марта, 19:00

Published 16 марта, 19:00

Modified 9 сентября, 20:13

Updated 9 сентября, 20:13

Три способа сделать куриную грудку вкусной и сочной

3+ лайфхака, как приготовить вкусную куриную грудку, чтобы она не была сухой

16 марта 2024, 19:00
Фото: 1MI
Три способа сделать куриную грудку вкусной и сочной
Куриная грудка — диетический и полезный продукт. Главное — правильно ее приготовить, чтобы мясо не получилось сухим. В этой статье вы найдете 3+ способа сделать куриную грудку вкусной и сочной.

Дайте вареной куриной грудке остыть в бульоне

Сварите куриную грудку с солью, черным перцем-горошком и лавровым листом. Для этого положите соль и специи по вкусу в кастрюлю, залейте одним литром воды и вскипятите, после чего добавьте мясо. Кастрюлю закройте крышкой и варите 20 минут, а потом отключите плиту и дайте курице остыть вместе с бульоном. Вареную куриную грудку можно употреблять с гарниром или добавлять в салаты.

Вареную куриную грудку можно употреблять с гарниром или добавлять в салатыВареную куриную грудку можно употреблять с гарниром или добавлять в салаты
Вареную куриную грудку можно употреблять с гарниром или добавлять в салаты. Фото: Изображение Midjourney

Не пережаривайте куриную грудку

При жарке куриной грудки на сковороде не стоит слишком долго держать ее на огне — с большой долей вероятности вы получите пересушенное мясо. Правильнее будет натереть курицу солью и специями и обжарить на разогретой сковородке на сильном огне в течение 1-2 минут с каждой стороны. Затем можно поместить куриную грудку в духовку на 7 минут при 180 градусах.

Можно также налить на сковородку, где жарилась куриная грудка, немного кипятка, закрыть крышкой и потушить мясо минут 7—10. После того, как мясо будет готово, его не следует сразу подавать к столу, а лучше выложить на подогретую тарелку, накрыть фольгой и дать 2-3 минуты «отдохнуть», чтобы сок равномерно распределился между волокон.

Рецепт приготовления куриной грудки на сковородеРецепт приготовления куриной грудки на сковороде
Рецепт приготовления куриной грудки на сковороде. Фото: Изображение Midjourney

Приготовьте филе грудки в фольге

Вкусную и сочную куриную грудку можно также приготовить в духовке. Для этого следует отделить мясо от кости, обмазать филе специями и солью по вкусу, а затем завернуть в фольгу и запекать в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут, после чего нужно будет выключить духовку и оставить в ней грудку еще на 15 минут. Благодаря такому способу приготовления сок не вытечет, а останется в мясе.

Рецепт филе куриной грудки в фольгеРецепт филе куриной грудки в фольге
Рецепт филе куриной грудки в фольге. Фото: Изображение Midjourney

Сделайте из куриной грудки нежные шашлычки на шпажках

Для того чтобы приготовить вкусные и сочные шашлычки из куриной грудки, нужно отделить мясо от костей и нарезать небольшими кусочками. Также потребуется нарезать лук кольцами и подготовить деревянные шпажки, замочив их в холодной воде. Мясо следует смешать с луком, майонезом и специями и мариновать в холодильнике 1,5—2 часа.

Затем нужно насадить кусочки курицы вперемешку с луком на шпажки, поместить на накрытый фольгой противень и запекать 40 минут в духовке при 190 градусах. В процессе запекания шашлычки потребуется один раз перевернуть.

Рецепт нежных шашлычков на шпажках из куриной грудкиРецепт нежных шашлычков на шпажках из куриной грудки
Рецепт нежных шашлычков на шпажках из куриной грудки. Фото: 1MI
#Еда#Все материалы авторов#Рецепт
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