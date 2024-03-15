Волочкова ответила на сплетни о своей алкогольной зависимости

Posted 15 марта, 09:36
Published 15 марта, 09:36
Modified 9 сентября, 20:10
Updated 9 сентября, 20:10
Анастасия Волочкова впредь зареклась отвечать на вопросы журналистов.
«Последний день, когда я побывала перед камерами», — пообещала скандальная артистка на Неделе высокой моды.
Анастасия Волочкова решила пресечь слухи о том, что она страдает от алкогольной зависимости. При этом звезда балета подчеркнула, что сплетни в социальных сетях ее не волнуют.
Балерина отметила, что обвинить кого-либо в пьянстве очень просто. При этом она уверена, что человек, страдающий алкоголизмом, не может ежедневно проводить по три с половиной часа на пуантах, тренируясь в зале. «У меня есть в жизни две ипостаси, самые священные: балетный зал и сцена», — заверила эмоциональная артистка.
Как сообщает muz-tv.ru, Волочкова впервые появилась на сцене Большого театра 26 лет назад. Но в 2003 году артистку уволили. Официальной версией разрыва трудовых отношений было истечение срока договора, неофициальной — невозможность подобрать балерине пару по причине набора ею лишних килограммов. Сама же Волочкова уверяет, что ее уволили по настоянию влиятельного поклонника, с которым она решила разорвать отношения. Артистка даже обратилась в Трудовую инспекцию, которая признала факт увольнения незаконным. Начались судебные тяжбы, но Анатасия привычно не являлась на заседания «по уважительной причине», и ситуация осталась без изменений.
Несмотря на все невзгоды, балерина все еще уверена, что служение людям — это главная миссия в ее жизни.
Анастасия рассказала, что планирует запустить YouTube-канал, на котором будет делиться с аудиторией историями о своей личной жизни в подкасте с интригующим названием «Исповедь балерины».
Артистка отметила, что уважает представителей прессы и всегда честна и открыта в беседах с ними. Но, давая интервью после участия в показе на Неделе высокой моды, она пообещала «сбежавшимся» журналистам, что отвечает на вопросы перед их камерами в последний раз, поскольку в будущем намерена рассказывать о себе на собственном канале. «Он будет называться АВТВ — „Анастасия Волочкова Телевидение“, — поделилась балерина.
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