Волочкова ответила на сплетни о своей алкогольной зависимости

Как сообщает muz-tv.ru, Волочкова впервые появилась на сцене Большого театра 26 лет назад. Но в 2003 году артистку уволили. Официальной версией разрыва трудовых отношений было истечение срока договора, неофициальной — невозможность подобрать балерине пару по причине набора ею лишних килограммов. Сама же Волочкова уверяет, что ее уволили по настоянию влиятельного поклонника, с которым она решила разорвать отношения. Артистка даже обратилась в Трудовую инспекцию, которая признала факт увольнения незаконным. Начались судебные тяжбы, но Анатасия привычно не являлась на заседания «по уважительной причине», и ситуация осталась без изменений.