Туристический налог на Бали: для чего он нужен и как его оплатить

Туристический налог — что о нем нужно знать Как оплатить Зачем ввели туристический налог

Туристический налог на Бали установили в феврале 2024 года. Для чего он нужен и как его оплачивать туристам — рассказываем в этом материале.