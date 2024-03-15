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Posted 15 марта, 10:35

Published 15 марта, 10:35

Modified 9 сентября, 20:11

Updated 9 сентября, 20:11

Туристический налог на Бали: для чего он нужен и как его оплатить

15 марта 2024, 10:35
Туристический налог на Бали установили в феврале 2024 года. Для чего он нужен и как его оплачивать туристам — рассказываем в этом материале.

Туристический налог — что о нем нужно знать

С 14 февраля текущего года в Индонезии на острове Бали все туристы обязаны платить особый налог. Его размер составляет порядка 10 долларов, то есть 150 000 рупий, с одного гостя острова. Налог необходимо платить даже в том случае, если путешественник уже находился в Индонезии раньше, а на остров Бали прибыл впервые.

Как оплатить

Налог оплачивается непосредственно до того, как путешественник планирует приехать на Бали. Сделать это нужно самостоятельно на сайте Love Bali. Для оплаты потребуется указать данные паспорта, а также номер банковской карты, зафиксировать дату, в которую турист планирует прибыть на остров, указать адрес электронной почты. После оплаты именно на этот адрес пришлют подтверждение того, что налог внесен. Это будет куар-код, и путешественник сможет предъявлять его при проверке. Стоит учитывать, что оплатить туристический налог можно исключительно по картам «Мастеркард» и «Виза».

Кроме того, оплатить туристический налог можно и в аэропорту сразу по прибытии на Бали — в этом случае к расчету принимаются наличные деньги. С оплаченным налогом можно покидать остров, возвращаться на него, при этом повторно оплачивать ничего не нужно.

Налог оплачивается непосредственно до того, как путешественник планирует приехать на БалиНалог оплачивается непосредственно до того, как путешественник планирует приехать на Бали
Налог оплачивается непосредственно до того, как путешественник планирует приехать на Бали. Фото: 1MI

Зачем ввели туристический налог

Как уточнили в правительстве Индонезии, цель введения туристического налога при посещении Бали — консолидация усилий, направленных на очищение острова. Ранее предполагалось, что налог устанавливается для того, чтобы «отсеивать» потенциально неплатежеспособных туристов, однако это предположение в правительстве опровергли.

От уплаты туристического налога освобождаются студенты, имеющие соответствующую визу, дипломаты, члены экипажей и официальных делегаций, те, у кого есть разрешение на постоянное, временное пребывание. Также налог могут не платить граждане Камбоджи, Вьетнама, Таиланда, Лаоса, Сингапура и других стран Юго-Восточной Азии.

#Путешествия#Все материалы авторов#Налоги#Бали
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