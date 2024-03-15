Туристический налог на Бали: для чего он нужен и как его оплатить

Posted 15 марта, 10:35
Published 15 марта, 10:35
Modified 9 сентября, 20:11
Updated 9 сентября, 20:11
С 14 февраля текущего года в Индонезии на острове Бали все туристы обязаны платить особый налог. Его размер составляет порядка 10 долларов, то есть 150 000 рупий, с одного гостя острова. Налог необходимо платить даже в том случае, если путешественник уже находился в Индонезии раньше, а на остров Бали прибыл впервые.
Налог оплачивается непосредственно до того, как путешественник планирует приехать на Бали. Сделать это нужно самостоятельно на сайте Love Bali. Для оплаты потребуется указать данные паспорта, а также номер банковской карты, зафиксировать дату, в которую турист планирует прибыть на остров, указать адрес электронной почты. После оплаты именно на этот адрес пришлют подтверждение того, что налог внесен. Это будет куар-код, и путешественник сможет предъявлять его при проверке. Стоит учитывать, что оплатить туристический налог можно исключительно по картам «Мастеркард» и «Виза».
Кроме того, оплатить туристический налог можно и в аэропорту сразу по прибытии на Бали — в этом случае к расчету принимаются наличные деньги. С оплаченным налогом можно покидать остров, возвращаться на него, при этом повторно оплачивать ничего не нужно.
Как уточнили в правительстве Индонезии, цель введения туристического налога при посещении Бали — консолидация усилий, направленных на очищение острова. Ранее предполагалось, что налог устанавливается для того, чтобы «отсеивать» потенциально неплатежеспособных туристов, однако это предположение в правительстве опровергли.
От уплаты туристического налога освобождаются студенты, имеющие соответствующую визу, дипломаты, члены экипажей и официальных делегаций, те, у кого есть разрешение на постоянное, временное пребывание. Также налог могут не платить граждане Камбоджи, Вьетнама, Таиланда, Лаоса, Сингапура и других стран Юго-Восточной Азии.
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